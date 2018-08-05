08:27
5 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 19°C
  • понеділок
    24°C 19°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Хто буде єдиним кандидатом у президенти України від Кремля: Бойко чи Рабінович?

252 Читать новость на русском
Бойко і Рабінович – ставленики Кремля
Бойко і Рабінович – ставленики Кремля / УП

Між проросійськими ставлениками Вадимом Рабіновичем і Юрієм Бойком продовжується боротьба за статус єдиного кандидата в президенти України. Хто із них виграв – буде зрозуміло, коли партії "Опозиційний блок" і "За життя" об'єднають під єдиного кандидата.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси

Якщо Кремль зрозуміє, що військове напруження сприятиме підвищенню рейтингу проросійського кандидата, то буде ескалація. Якщо побачать, що посилення обстрілів збільшить рейтинги іншим кандидатам, то Росія цього не робитиме. Головна мета Росії – повернути політичний вплив в Україні. Вони хочуть обрати свого президента і прем’єра. І війна – це інструмент для досягнення цієї мети,
– наголосив Микола Давидюк.

При цьому, на переконання експерта, приєднання кума Путіна Віктора Медведчука до проросійської партії "За життя" Вадима Рабіновича не означає, що Кремль робить на нього ставку. У Москві йде змагання ще між так званими вежами Кремля. Одні хочуть лідера "Опоблоку" Юрія Бойка, інші – Рабіновича. Тому що це означатиме кураторство грошових потоків.

"Рабінович не виграв у Бойка змагання за єдиного проросійського кандидата. Перегони закінчаться восени. І приєднання Медведчука – це теж елемент боротьби. Хто виграв, буде зрозуміло, коли дві партії об’єднають під одного кандидата", – зазначив Давидюк.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року. Про свої наміри вже оголосили Юлія Тимошенко, Анатоілій Гриценко, Роман Безсмертний, Інна Богословська, Роман Насіров, Надія Савченко. Представник України у тристоронній контактній групі в Мінську, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук братиме участь у виборах до Верховної Ради у 2019 році. Задля цього він вступить до складу партії Вадима Рабіновича "За життя".

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Президентські вибори 2019 Віктор Медведчук Юрій Бойко Вадим Рабінович
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 4 серпня: Побиття дівчинки в Одесі та смертельна ДТП на Херсонщині
4 серпня, 22:08 Головні новини 4 серпня: Побиття дівчинки в Одесі та смертельна ДТП на Херсонщині
Из-за чего на самом деле Трамп уволил Рекса Тиллерсона
4 серпня, 22:01 Из-за чего на самом деле Трамп уволил Рекса Тиллерсона
Блог Соцмережі
Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
4 серпня, 21:00 Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
Сергій Лещенко
Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
4 серпня, 20:00 Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
Дмитро Гнап
США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
4 серпня, 19:01 США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
Злой Одессит
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Сьогодні в Україні очікується похолодання
 18 грудня 2014 , 08:11
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Ісландія – Україна: команда Шевченка ще до гри встановила незвичний рекорд
 4 вересня 2017 , 10:54
Як Ярмоленко не влучив у порожні ворота та не врятував Борусію від поразки
 14 жовтня 2017 , 22:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук