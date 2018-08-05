Хто буде єдиним кандидатом у президенти України від Кремля: Бойко чи Рабінович?

Між проросійськими ставлениками Вадимом Рабіновичем і Юрієм Бойком продовжується боротьба за статус єдиного кандидата в президенти України. Хто із них виграв – буде зрозуміло, коли партії "Опозиційний блок" і "За життя" об'єднають під єдиного кандидата.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Якщо Кремль зрозуміє, що військове напруження сприятиме підвищенню рейтингу проросійського кандидата, то буде ескалація. Якщо побачать, що посилення обстрілів збільшить рейтинги іншим кандидатам, то Росія цього не робитиме. Головна мета Росії – повернути політичний вплив в Україні. Вони хочуть обрати свого президента і прем’єра. І війна – це інструмент для досягнення цієї мети,

– наголосив Микола Давидюк.

При цьому, на переконання експерта, приєднання кума Путіна Віктора Медведчука до проросійської партії "За життя" Вадима Рабіновича не означає, що Кремль робить на нього ставку. У Москві йде змагання ще між так званими вежами Кремля. Одні хочуть лідера "Опоблоку" Юрія Бойка, інші – Рабіновича. Тому що це означатиме кураторство грошових потоків.

"Рабінович не виграв у Бойка змагання за єдиного проросійського кандидата. Перегони закінчаться восени. І приєднання Медведчука – це теж елемент боротьби. Хто виграв, буде зрозуміло, коли дві партії об’єднають під одного кандидата", – зазначив Давидюк.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року. Про свої наміри вже оголосили Юлія Тимошенко, Анатоілій Гриценко, Роман Безсмертний, Інна Богословська, Роман Насіров, Надія Савченко. Представник України у тристоронній контактній групі в Мінську, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук братиме участь у виборах до Верховної Ради у 2019 році. Задля цього він вступить до складу партії Вадима Рабіновича "За життя".