Олігархи і "клуби за інтересом": за кого голосуватимуть українці у 2019

До президентських виборів залишилося сім місяців, але далеко не всі українці визначилися, за кого будуть голосувати. Про це свідчать результати соціологічних досліджень. І причин такої ситуації, говорять експерти-політологи, чимало.

"Нема достойних" – так вважає кожен третій українець, а близько половини виборців взагалі не знають передвиборчих програм кандидатів.

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Такі висновки соціологічного дослідження групи "Рейтинг". Вони також показали, що 30-40% опитаних або взагалі планують не йти на вибори, або не знають, за кого віддати свій голос. "Ми не маємо хоча б двох чітких кандидатів, які б представляли конкретні макрорегіони України", – вважає заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.



Політолог Віктор Таран

А от політолог Віктор Таран зазначає, що у Європі виборці голосують за ідеологію, яка їм ближча, а не за певного кандидата. Тоді як в Україні ситуація зворотна.

У нас немає партій в класичному розумінні цього слова, у нас немає ідеологій. У нас такі, знаєте, клуби за інтересом, які під вибори домовляються з тими чи іншими олігархами,

– підкреслив Віктор Таран.

Більшість українців розчарувалися в політиках, які при владі роки – кажуть соціологи. Але оскільки нових яскравих облич немає, то, хоч і у ваганнях, все ж проголосують за старих кандидатів.



Політичний експерт Олександр Солонтай

Щоб виправити таку ситуацію, в Україні треба запроваджувати праймеріз, тобто – попередні вибори кандидата: таку думку відстоює політичний експерт Олександр Солонтай.

Спочатку політик сам себе призначає кандидатом, потім шукає спонсорів, а потім приходить до виборців і каже: "Я – ваш кандидат". Логічно, що виборці, які його не фінансували, не обирали, не визначали, не праймерізували – дивляться на нього з недовірою,

– пояснив Солонтай.

Щоб запустити таку систему, політики мали б працювати з молоддю, навчити її гуртуватися та висувати своїх кандидатів. Але оскільки перемоги на виборах це не гарантує, то обирають старий перевірений спосіб – гроші.

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До слова, згідно з найсвіжішим опитуванням групи "Рейтинг", головними кандидатами в президентське крісло є Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко. Чинний президент аж на п'ятому місці, у нього – менш як 10%.