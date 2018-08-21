В Украине стало больше людей, которые считают себя гражданами государства, – соцопрос

В Украине возросло количество людей, которые идентифицируют себя гражданами этой страны. Так, на сегодня гражданами Украины считают себя 66% ее жителей против 57%, зафиксированных в 2010 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

На вопрос "Кто я такой?" 19% опрошенных идентифицировали себя жителем своего региона, города, села, 13% просто назвали свою национальность, 29% указали, что они "просто человек".

Читайте также: Большинство граждан Украины считают себя патриотами, – данные соцопроса

При этом 10% опрошенных людей указали в качестве идентификатора свою семейную роль, 9% респондентов считают себя "гражданином мира", по 6% опрошенных характеризуют себя как "советский человек" и "европеец".

Еще 5%, отвечая на вопрос "Кто я такой?", назвали бы свои религиозные убеждения, 3% – профессию, род занятия.

К слову, по национальному признаку чаще идентифицировали бы себя жители Западной Украины. С "советским человеком" в основном ассоциируют себя жители южного и восточного макрорегионов, а также люди старшего возраста.

С "европейцами" себя отождествляют в основном жители Запада и Центра, а также молодежь.

К слову, согласно опросам, больше половины украинцев (61%) считают, что украинский язык должен быть единственным государственным, при этом русский должен свободно использоваться во всех сферах жизни.