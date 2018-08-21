В Україні побільшало людей, які вважають себе громадянами держави, – соцопитування
В Україні зросла кількість людей, які ідентифікують себе громадянами цієї країни. Так, на сьогодні громадянами України вважають себе 66% її жителів проти 57%, зафіксованих у 2010 році.
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
На запитання "Хто я такий?" 19% опитаних ідентифікували себе як жителя свого регіону, міста, села, 13% просто назвали свою національність, 29% вказали, що вони "просто людина".
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При цьому 10% опитаних людей вказали як ідентифікатор свою родинну роль, 9% респондентів вважають себе "громадянином світу", по 6% опитаних характеризують себе як "радянська людина" та "європеєць".
Ще 5%, відповідаючи на питання "Хто я такий?", назвали б свої релігійні переконання, 3% – професію, рід заняття.
До слова, за національною ознакою частіше ідентифікували б себе жителі західної України. Водночас із "радянською людиною" здебільшого асоціюють себе жителі південного та східного макрорегіонів, а також люди старшого віку.
Із "європейцями" себе ототожнюють здебільшого жителі Заходу та Центру, а також молодь.
До слова, згідно з опитуваннями, більше половини українців (61%) вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною, при цьому російська повинна вільно використовуватися у всіх сферах життя.
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