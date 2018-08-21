Більшість громадян України вважають себе патріотами, – дані соцопитування
Більшість громадян України, а сам 82%, вважають себе патріотами своєї країни. При цьому лише 13% українців заявили, що не вважають себе патріотами, і ще 5% не змогли відповісти.
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Зазначається, що у всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%: на Заході таких 85%, у Центрі – 84%, на Півдні – 79%, на Сході – 76%.
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Окрім того, за період дослідження зафіксовано найбільшу кількість людей, які б підтримали проголошення Незалежності України. Тож якби такий вибір постав сьогодні, незалежність підтримали б майже 80% опитаних (у 2012 році таких було всього 62%), і лише 13% не підтримали б.
Найбільше людей, які підтримують проголошення Незалежності України, проживають на Заході країни (93%), ще 82% – у Центрі, 72% – на Півдні та 63% – на Сході.
Щодо людей, які б не підтримали сьогодні проголошення Незалежності України, то найбільше їх проживають у південно-східних областях (від 20 до 25%). Серед них – більше людей старшого покоління, бідніших верств населення та осіб з нижчим рівнем освіти.
До слова, згідно з соцопитуваннями, участь у голосуванні на майбутніх виборах президента України у березні 2019 року готові взяти більше 70% громадян країни.
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