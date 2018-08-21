Большинство граждан Украины считают себя патриотами, – данные соцопроса

Большинство граждан Украины, аименно 82%, считают себя патриотами своей страны. При этом только 13% украинцев заявили, что не считают себя патриотами, еще 5% не смогли ответить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Отмечается, что во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на Западе таких 85%, в Центре – 84%, на Юге – 79%, на Востоке – 76%.

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Кроме того, за период исследования зафиксировано наибольшее количество людей, которые бы поддержали провозглашение Независимости Украины. Поэтому если бы такой выбор встал сегодня, независимость поддержали бы почти 80% опрошенных (в 2012 году таких было всего 62%), и лишь 13% не поддержали бы.

Больше всего людей, которые поддерживают провозглашение Независимости Украины, проживают на Западе страны (93%), еще 82% – в Центре, 72% – на Юге и 63% – на Востоке.

Относительно людей, которые бы не поддержали сегодня провозглашения Независимости Украины, то больше всего их проживают в юго-восточных областях (от 20 до 25%). Среди них больше людей старшего поколения, бедных слоев населения и лиц с низким уровнем образования.

К слову, согласно соцопросам, участие в голосовании на предстоящих выборах президента Украины в марте 2019 года готовы принять больше 70% граждан страны.