10 мільйонів за 25 років: соціологи дали прогноз щодо загрози вимирання українців

Кількість людей в Україні різко скорочується: чверть сторіччя тому українців було 52 мільйони, зараз – уже 42. За даними Інституту демографії, тенденція зберігатиметься, і через 10 років нас буде ще менше.

Зараз демографи прогнозують, що за 50 років буде українців буде не більше 35 мільйонів.

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Головна причина – старішає українське населення. Пенсіонерів більше, а народжуваність меншає. Демографи прогнозують, що до середини цього сторіччя пенсіонерів в Україні буде більше чверті від усього населення.

Для того, щоб шляхом народжуваності чисельність населення не зменшувалася, треба щоб 10 жінок народжували десь 25 чи 27 дітей. Зараз наш рівень – приблизно 15 дітей на 10 жінок,

– розповів заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.

Погіршує ситуацію трудова міграція. Через маленькі зарплати українці виїжджають за кордон на заробітки: соціологи свідчать, що приблизно три мільйони українців виїхали з країни. Щоправда, така тенденція не лише в Україні, а у всій Європі. За великими зарплатами поляки їдуть в Німеччину та Великобританію, німці мігрують до Америки. На їх місця приїжджають трудові мігранти з інших країн. І все більше – з африканських.



Смертність та народжуваність в Україні

Це очікує і Україну. Соціологи прогнозують, що до нас приїдуть люди з Африки, середньої Азії чи Кавказу. Через це українці можуть сильно змінитися в етнічному плані. Адже кавказці та азіати мають абсолютно іншу культуру, відмінну від нашої. І чим більше їх приїде, тим більше впливу вони матимуть на нашу культуру.

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Тому треба вже зараз починати привчати їх до сприйняття української культури та держави. Але водночас потрібне стрімке економічне зростання, щоб в українців не виникало бажання втекти з країни.