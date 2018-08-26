16:18
26 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
30°C 14°C
  • понеділок
    32°C 17°C
  • вівторок
    29°C 16°C
  • середа
    22°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, 25 серпня
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, 25 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

10 мільйонів за 25 років: соціологи дали прогноз щодо загрози вимирання українців

495 Читать новость на русском

Кількість людей в Україні різко скорочується: чверть сторіччя тому українців було 52 мільйони, зараз – уже 42. За даними Інституту демографії, тенденція зберігатиметься, і через 10 років нас буде ще менше.

Зараз демографи прогнозують, що за 50 років буде українців буде не більше 35 мільйонів.

Читайте також: В Україні побільшало людей, які вважають себе громадянами держави, – соцопитування

Головна причина – старішає українське населення. Пенсіонерів більше, а народжуваність меншає. Демографи прогнозують, що до середини цього сторіччя пенсіонерів в Україні буде більше чверті від усього населення.

Для того, щоб шляхом народжуваності чисельність населення не зменшувалася, треба щоб 10 жінок народжували десь 25 чи 27 дітей. Зараз наш рівень – приблизно 15 дітей на 10 жінок,
– розповів заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.

Погіршує ситуацію трудова міграція. Через маленькі зарплати українці виїжджають за кордон на заробітки: соціологи свідчать, що приблизно три мільйони українців виїхали з країни. Щоправда, така тенденція не лише в Україні, а у всій Європі. За великими зарплатами поляки їдуть в Німеччину та Великобританію, німці мігрують до Америки. На їх місця приїжджають трудові мігранти з інших країн. І все більше – з африканських.

Статистика
Смертність та народжуваність в Україні 

Це очікує і Україну. Соціологи прогнозують, що до нас приїдуть люди з Африки, середньої Азії чи Кавказу. Через це українці можуть сильно змінитися в етнічному плані. Адже кавказці та азіати мають абсолютно іншу культуру, відмінну від нашої. І чим більше їх приїде, тим більше впливу вони матимуть на нашу культуру.

Читайте також: Олігархи і "клуби за інтересом": за кого голосуватимуть українці у 2019

Тому треба вже зараз починати привчати їх до сприйняття української культури та держави. Але водночас потрібне стрімке економічне зростання, щоб в українців не виникало бажання втекти з країни.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України соціологічне дослідження статистика
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
С 1 сентября правила застройки в Украине кардинально изменятся
сьогодні, 16:01 С 1 сентября правила застройки в Украине кардинально изменятся
Блог Медіа
Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
сьогодні, 14:00 Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
Тетяна Мартинюк
Помер Джон Маккейн: біографія великого друга України
сьогодні, 13:02 Помер Джон Маккейн: біографія великого друга України
Наталя Сколоздра
Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
сьогодні, 13:00 Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
Олександра Дрік
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сьогодні, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Свободівці зносять паркан навколо Ради (Фото)
 12 грудня 2012 , 15:40 17
"Олександрія" може зіграти з колишнім клубом Мілевського у 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи
 15 липня 2016 , 14:20
Україна сенсаційно програла Мальті
 6 червня 2017 , 21:57
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук