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10 слов из IT-сферы, значение которых вы могли не знать

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10 слов из IT-сферы
10 слов из IT-сферы / 24 канал

В Украине IT-сфера является одной из самых динамичных и перспективных. Поэтому сейчас в украинском языке появились слова, которые используют не только специалисты этой сферы. 24 канал предлагает ознакомиться с самыми популярными словами, значение которых вы могли не знать.

Как правило, эти слова можно услышать, если общаешься с IT-шником или находишься в офисе, где работают специалисты этой сферы, отмечает 24 канал.

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Итак, 10 слов IT-сферы и их значение "простым человеческим языком":

  1. Админ – администратор.
  2. Ака – псевдоним.
  3. Баг – ошибка в программе, которая вызывает неожиданный эффект.
  4. Блокчейн – это база данных, которая содержит историю всех изменений и сохраняется одновременно у всех пользователей.
  5. Фича – не программная ошибка, а заранее придуманная дополнительная возможность.
  6. Варез – программное обеспечение, которое гуляет по интернету и нарушает права правообладателя.
  7. Копипаст – копировать и вставить.
  8. Опенсорс – программное обеспечение, код которого может изменять любой.
  9. Свитчер – тот, кто перешел в IT-программирование из другой сферы.
  10. Хакатон – мероприятие, на котором собираются специалисты из разных областей разработки программного обеспечения.

10 слів з ІТ-сфери у перекладі на 10 слов из IT-сферы в переводе на "человеческий" / Инфографика 24 канала

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины IT-бизнес Украинский язык Инфографика
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