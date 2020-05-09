10 слов из IT-сферы, значение которых вы могли не знать
В Украине IT-сфера является одной из самых динамичных и перспективных. Поэтому сейчас в украинском языке появились слова, которые используют не только специалисты этой сферы. 24 канал предлагает ознакомиться с самыми популярными словами, значение которых вы могли не знать.
Как правило, эти слова можно услышать, если общаешься с IT-шником или находишься в офисе, где работают специалисты этой сферы, отмечает 24 канал.
Интересно 10 слов молодежного сленга, значение которых вы могли не знать
Итак, 10 слов IT-сферы и их значение "простым человеческим языком":
- Админ – администратор.
- Ака – псевдоним.
- Баг – ошибка в программе, которая вызывает неожиданный эффект.
- Блокчейн – это база данных, которая содержит историю всех изменений и сохраняется одновременно у всех пользователей.
- Фича – не программная ошибка, а заранее придуманная дополнительная возможность.
- Варез – программное обеспечение, которое гуляет по интернету и нарушает права правообладателя.
- Копипаст – копировать и вставить.
- Опенсорс – программное обеспечение, код которого может изменять любой.
- Свитчер – тот, кто перешел в IT-программирование из другой сферы.
- Хакатон – мероприятие, на котором собираются специалисты из разных областей разработки программного обеспечения.
10 слов из IT-сферы в переводе на "человеческий" / Инфографика 24 канала