10 слів з ІТ-сфери, значення яких ви могли не знати

В Україні IT-сфера є одною з найдинамічніших і найперспективніших. Тому зараз в українській мові з’явились слова, які використовують не тільки спеціалісти цієї сфери. 24 канал пропонує ознайомитись з найпопулярнішими словами, значення яких ви могли не знати.

Зазвичай, ці слова можна почути, якщо спілкуєшся з ІТ-ішніком або перебуваєш в офісі, де працюють спеціалісти цієї сфери, зазначає 24 канал.

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Отже, 10 слів ІТ-сфери та їх значення "простою людською мовою":

Адмін – адміністратор. Ака – псевдонім. Баг – помилка у програмі, яка викликає несподіваний ефект. Блокчейн – це база даних, яка містить історію всіх змін і зберігається одночасно в усіх користувачів. Фіча – не програмна помилка, а заздалегідь придумана додаткова можливість. Варез – програмне забезпечення, яке гуляє інтернетом і порушує права правовласника. Копіпаст – копіювати та вставити. Опенсорс – програмне забезпечення, код якого може змінювати будь-хто. Свитчер – той, хто перейшов в IT-програмування з іншої сфери. Хакатон – захід, на якому збираються фахівці з різних галузей розробки програмного забезпечення.



10 слів з ІТ-сфери у перекладі на "людську" / Інфографіка 24 каналу