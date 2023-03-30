Во время Форума участники смогут познакомиться поближе с проектом UNBROKEN, увидеть работу украинских медиков, работающих в чрезвычайных условиях, присоединиться к обсуждению и поиску стратегических решений по лечению, протезированию и реабилитации жертв войны.
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Программа мероприятия
Организаторы Форума отмечают, что мэры Фрайбурга, Орхуса, Пармы, Ахтырки и Львова будут говорить о роли городов в реабилитации человека после войны и ранений.
Кроме того, представители МЗ, ВОЗ, медицинской службы Британии, госпиталя ветеранов в Израиле, Красного Креста и реабилитационных центров обсудят построение действенной системы реабилитации в Украине.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Львов стал гуманитарным хабом страны – через город прошли миллионы внутренне перемещенных лиц. Наши медики спасали гражданских и военных в таких масштабах, с которыми никогда не сталкивались. В частности, наше Первое территориальное медицинское объединение приняло примерно 11 тысяч раненых,
– рассказал мэр Львова Андрей Садовый.
Второй день Форума будет посвящен национальной политике в области реабилитации. К обсуждению мультидисциплинарной команды в реабилитационном центре, реабилитации детей, травмированных войной, и сохранении ментального здоровья присоединятся министры и народные депутаты.
Кроме того, во время Форума состоится питчинг стартапов: свои разработки представят 10 кандидатов. Жюри выберет лучших, которые получат финансовую поддержку по внедрению проекта в Реабилитационном центре UNBROKEN от города-партнера Львова Вюрцбурга.
Программа Международного форума реабилитации / Фото Львовский городской совет
Чтобы принять участие в форуме, необходимо подать заявку и получить подтверждение организаторов. Отмечают, что Форум будет работать три дня в разных локациях:
- реабилитационный корпус UNBROKEN (улица Мазепы, 25);
- укрытие больницы святого Пантелеймона Первого ТМО (улица Мазепы, 25);
- гостиница "Днестр", (улица Матейко, 6).