Во время Форума участники смогут познакомиться поближе с проектом UNBROKEN, увидеть работу украинских медиков, работающих в чрезвычайных условиях, присоединиться к обсуждению и поиску стратегических решений по лечению, протезированию и реабилитации жертв войны.

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Программа мероприятия

Организаторы Форума отмечают, что мэры Фрайбурга, Орхуса, Пармы, Ахтырки и Львова будут говорить о роли городов в реабилитации человека после войны и ранений.

Кроме того, представители МЗ, ВОЗ, медицинской службы Британии, госпиталя ветеранов в Израиле, Красного Креста и реабилитационных центров обсудят построение действенной системы реабилитации в Украине.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Львов стал гуманитарным хабом страны – через город прошли миллионы внутренне перемещенных лиц. Наши медики спасали гражданских и военных в таких масштабах, с которыми никогда не сталкивались. В частности, наше Первое территориальное медицинское объединение приняло примерно 11 тысяч раненых,

– рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Второй день Форума будет посвящен национальной политике в области реабилитации. К обсуждению мультидисциплинарной команды в реабилитационном центре, реабилитации детей, травмированных войной, и сохранении ментального здоровья присоединятся министры и народные депутаты.

Обратите внимание! В рамках работы форума также состоится выставка новейшего оборудования для реабилитации. Более 40 современных образцов иностранного и украинского производства будут представлены аудитории, а это: бионические протезы, роботизированные системы ходьбы, экзоскелеты, роборукавички, системы для мобилизации организма и т.д. Выставка будет демонстрировать инновационные технологии, позволяющие людям, получившим травмы, адаптироваться к новым условиям и возвратиться к полноценной жизни.

Кроме того, во время Форума состоится питчинг стартапов: свои разработки представят 10 кандидатов. Жюри выберет лучших, которые получат финансовую поддержку по внедрению проекта в Реабилитационном центре UNBROKEN от города-партнера Львова Вюрцбурга.



Программа Международного форума реабилитации / Фото Львовский городской совет

Чтобы принять участие в форуме, необходимо подать заявку и получить подтверждение организаторов. Отмечают, что Форум будет работать три дня в разных локациях: