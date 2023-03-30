Під час Форуму учасники зможуть познайомитись ближче із проєктом UNBROKEN, побачити роботу українських медиків, які працюють в надзвичайних умовах, долучитись до обговорення та пошуку стратегічних рішень щодо лікування, протезування та реабілітації жертв війни.

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Програма заходу

Організатори Форуму зазначають, що мери Фрайбурга, Орхуса, Парми, Охтирки та Львова говоритимуть про роль міст у реабілітації людини після війни та поранень.

Крім того, представники МОЗ, ВООЗ, медичної служби Британії, госпіталю ветеранів в Ізраїлі, Червоного Хреста та реабілітаційних центрів України обговорять побудову дієвої системи реабілітації в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Львів став гуманітарним хабом країни – через місто пройшли мільйони внутрішньо переміщених осіб. Наші медики рятували цивільних та військових в таких масштабах, з якими досі ніколи не стикались. Зокрема, наше Перше територіальне медичне об'єднання прийняло приблизно 11 тисяч поранених

– розповів мер Львова Андрій Садовий.

Другий день Форуму буде присвячений національній політиці у сфері реабілітації. До обговорення мультидисциплінарної команди в реабілітаційному центрі, реабілітації дітей, травмованих війною, та збереження ментального здоров'я долучаться міністри та народні депутати.

Зверніть увагу! Під час роботи форуму також відбудеться виставка новітнього обладнання для реабілітації. Понад 40 сучасних зразків іноземного та українського виробництва будуть представлені аудиторії, а це: біонічні протези, роботизовані системи ходьби, екзоскелети, роборукавички, системи для мобілізації організму тощо. Виставка демонструватиме інноваційні технології, що дають змогу людям, які отримали травми, адаптуватися до нових умов та повернутися до повноцінного життя.

Крім того, під час Форуму відбудеться пітчинг стартапів: свої розробки презентуватимуть 10 кандидатів. Журі обере найкращих, які отримають фінансову підтримку на впровадження проєкту в Реабілітаційному центрі UNBROKEN від міста-партнера Львова Вюрцбурга.



Програма Міжнародного форуму реабілітації / Фото Львівська міська рада

Аби взяти участь у форумі, необхідно подати заявку та отримати підтвердження від організаторів. Зазначають, що Форум працюватиме три дні у різних локаціях: