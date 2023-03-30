Під час Форуму учасники зможуть познайомитись ближче із проєктом UNBROKEN, побачити роботу українських медиків, які працюють в надзвичайних умовах, долучитись до обговорення та пошуку стратегічних рішень щодо лікування, протезування та реабілітації жертв війни.
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Програма заходу
Організатори Форуму зазначають, що мери Фрайбурга, Орхуса, Парми, Охтирки та Львова говоритимуть про роль міст у реабілітації людини після війни та поранень.
Крім того, представники МОЗ, ВООЗ, медичної служби Британії, госпіталю ветеранів в Ізраїлі, Червоного Хреста та реабілітаційних центрів України обговорять побудову дієвої системи реабілітації в Україні.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Львів став гуманітарним хабом країни – через місто пройшли мільйони внутрішньо переміщених осіб. Наші медики рятували цивільних та військових в таких масштабах, з якими досі ніколи не стикались. Зокрема, наше Перше територіальне медичне об'єднання прийняло приблизно 11 тисяч поранених
– розповів мер Львова Андрій Садовий.
Другий день Форуму буде присвячений національній політиці у сфері реабілітації. До обговорення мультидисциплінарної команди в реабілітаційному центрі, реабілітації дітей, травмованих війною, та збереження ментального здоров'я долучаться міністри та народні депутати.
Крім того, під час Форуму відбудеться пітчинг стартапів: свої розробки презентуватимуть 10 кандидатів. Журі обере найкращих, які отримають фінансову підтримку на впровадження проєкту в Реабілітаційному центрі UNBROKEN від міста-партнера Львова Вюрцбурга.
Програма Міжнародного форуму реабілітації / Фото Львівська міська рада
Аби взяти участь у форумі, необхідно подати заявку та отримати підтвердження від організаторів. Зазначають, що Форум працюватиме три дні у різних локаціях:
- реабілітаційний корпус UNBROKEN (вулиця Мазепи, 25);
- укриття лікарні святого Пантелеймона Першого ТМО, (вулиця Мазепи, 25);
- готель "Дністер", (вулиця Матейка, 6).