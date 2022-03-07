11-летний украинский мальчик самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию

11-летний украинский мальчик самостоятельно приехал из Запорожья в Словакию. Ребенок добирался к родственникам в Братиславу.

У мальчика в руках был паспорт и телефоны мамы. Известно, что женщина не смогла покинуть родной город с сыном.

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11-летний мальчик сам приехал из Запорожья в Братиславу

Через границу из Украины в Словакию проехал 11-летний мальчик из Запорожья. С одним полиэтиленовым пакетом, в котором был паспорт и номер телефона, написанный на руке, он прошел границу сам, потому что родители вынуждены были остаться в Украине,

– сообщили в фейсбуке МВД Словакии.

Там объяснили, что волонтеры обогрели, накормили ребенка.

"Он завоевал всех своей улыбкой, бесстрашием и решительностью, достойными настоящего героя. Благодаря номеру на руке и бумажке ему удалось связаться со своими близкими, которые пришли за ним позже, и вся история закончилась хорошо", – объяснили в министерстве.

Мальчик из Запорожья сам добрался до Словакии / Фото МВД Словакии

Мама мальчика осталась с больной матерью

Мама мальчика поблагодарила всех, кто помогал ее сыну. Юлия рассказала, что она не могла поехать с ребенком, а отца у ребенка нет.

Я очень благодарна, что спасли жизнь ребенку, потому что рядом с моим городом – атомная станция, которую российские оккупанты обстреляли и она горела. Я не могу оставить свою маму, потому что ей 84 года и она не может сама передвигаться. Я посадила сына на поезд и отправила на границу со Словакией,

– рассказала женщина.

Она также добавила, что на границе ребенка встретили люди с большим сердцем. Также попросила защитить украинских детей.

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