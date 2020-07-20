11 погибших за неделю, доверия местных нет: оккупанты на Донбассе и дальше несут потери
Российские оккупационные войска на Донбассе вновь понесли потери: на этой неделе украинские военные обезвредили 11 боевиков, еще 14 ранили. В ВСУ подчеркивают: российские наемники давно деморализованы, а местное население не спешит пополнять ряды псевдоборцов-оккупантов.
О ситуации на фронте и потери боевиков сообщили на официальной фейсбук-странице штаба ООС. А данные в свою очередь подтвердила военная разведка.
Тем временем Украинские военные уничтожили позиции боевиков на Донбассе: эффектное видео с дрона
Потери РФ
Российские оккупационные войска за прошедшую неделю, с 13 по 19 июля, потеряли 11 боевиков, еще 14 получили ранения и травмы. Кроме того, за прошедшую неделю наши воины уничтожили вражеский квадрокоптер.
Низкое психологическое состояние боевиков
В штабе ООС добавляют, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Там есть частые случаи самоубийств и дезертирства. Иногда они взрываются на собственных минах. Из-за алкоголя и наркотиков главари теряют контроль над подчиненными.
Кремлевские вожаки не понимают, что у них нет доверия и авторитета у местного населения. Оккупанты вселяют в жителей временно оккупированных территорий только страх и вызывают к себе злость и ненависть,
– отмечают в штабе ООС.