Российские оккупационные войска на Донбассе вновь понесли потери: на этой неделе украинские военные обезвредили 11 боевиков, еще 14 ранили. В ВСУ подчеркивают: российские наемники давно деморализованы, а местное население не спешит пополнять ряды псевдоборцов-оккупантов.

О ситуации на фронте и потери боевиков сообщили на официальной фейсбук-странице штаба ООС. А данные в свою очередь подтвердила военная разведка.

Тем временем Украинские военные уничтожили позиции боевиков на Донбассе: эффектное видео с дрона

Потери РФ

Российские оккупационные войска за прошедшую неделю, с 13 по 19 июля, потеряли 11 боевиков, еще 14 получили ранения и травмы. Кроме того, за прошедшую неделю наши воины уничтожили вражеский квадрокоптер.

Отметим, на Донбассе в 2020 году уже погибли 62 военнослужащих. С поименным списком павших защитников Украины можно ознакомиться по ссылке.

Низкое психологическое состояние боевиков

В штабе ООС добавляют, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Там есть частые случаи самоубийств и дезертирства. Иногда они взрываются на собственных минах. Из-за алкоголя и наркотиков главари теряют контроль над подчиненными.

Кремлевские вожаки не понимают, что у них нет доверия и авторитета у местного населения. Оккупанты вселяют в жителей временно оккупированных территорий только страх и вызывают к себе злость и ненависть,

– отмечают в штабе ООС.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала