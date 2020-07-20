Російські окупаційні війська на Донбасі знову зазнали втрат: цього тижня українські військові знешкодили 11 бойовиків, ще 14 ранили. У ЗСУ підкреслюють: російські найманці давно деморалізовані, а місцеве населення не спішить поповнювати лави псевдоборців-окупантів.

Про ситуацію на фронті та втрати бойовиків повідомили на офіційній фейсбук-сторінці штабу ООС. А дані у свою чергу підтвердила військова розвідка.

Тим часом Українські військові знищили позиції бойовиків на Донбасі: ефектне відео з дрона

Втрати РФ

Російські окупаційні війська за минулий тиждень, із 13 по 19 липня, втратили 11 бойовиків, ще 14 отримали поранення та травми. Окрім того, за минулий тиждень наші воїни знищили ворожий квадрокоптер.

Зазначимо, на Донбасі у 2020 році вже загинули 62 військових. З поіменним списком полеглих захисників України можна ознайомитися за посиланням.

Низький психологічний стан бойовиків

У штабі ООС додають, що в підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Там є часті випадки самогубства та дезертирство. Інколи вони підриваються на власних мінах. Через алкоголь та наркотики ватажки втрачають контроль над підлеглими.

Кремлівські ватажки не розуміють, що вони не мають довіри та авторитету у місцевого населення. Окупанти вселяють в мешканців тимчасово окупованих територій тільки страх і викликають до себе злість і ненависть,

– зазначають у штабі ООС.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу