11 российских десантных кораблей вышли в море и ищут приключений, – Арестович

С территории оккупированного Крыма на подконтрольные Украине земли идет небольшой резерв оккупантов. Кроме того, в море вышли 11 русских десантных кораблей.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о ситуации с морскими войсками государства-агрессора, сообщает 24 канал.

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Ситуация в море и со стороны Крыма

Арестович отметил, что на помощь оккупантам подходят небольшие резервы из оккупированного Крыма. Они двигаются в сторону Херсона и сосредотачиваются там.

Еще 11 российских больших десантных кораблей, каждый из которых перевозит примерно батальон, вышли в море и ищут себе приключений.

– добавил советник главы ОП.

Он рассказал, что россияне, вероятно, находятся вблизи Одессы. Они могут попытаться высадить свой десант. Однако тогда увидят, как украинские военные выполняют оборонную операцию.

Вечерний брифинг Алексея Арестовича: смотрите видео

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