Атака началась примерно в 22:00.

По состоянию на утро 2 мая зафиксировано по меньшей мере 29 раненых. 12 человек были доставлены в больницы, 2 из них – в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть 13-летний ребенок.