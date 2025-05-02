Атака розпочалася приблизно о 22:00. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар голови Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

Станом на ранок 2 травня зафіксовано щонайменше 29 поранених. 12 осіб були доставлені до лікарень, 2 із них – у важкому стані. Серед постраждалих є 13-річна дитина.

Поліцейським вдалося деблокувати 3 мешканців, які перебували майже півтори години під завалами.