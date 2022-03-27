11:0: Арестович намекнул на разгром российских военных в Чернобаевке

Украинские военные снова нанесли потери российской армии в Чернобаевке. На это намекнул советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

ВСУ, вероятно, ночью нанесли потери врагу

В своем фейсбуке он разместил пост, в котором упомянул о Чернобаевке. По словам советника руководителя ОП, можно предположить, что ВСУ нанесли потери врагу ночью 27 марта.

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К своему посту Арестович добавил мем о Чернобаевке.



Арестович намекнул на разгром россиян в Чернобаевке / Фото из фейсбука Арестовича

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