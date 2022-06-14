Воздушный бой на Юге и атака кадыровцев по бурятам: основное за 111 день войны

Уже 111 дней наши защитники и защитницы борются с войсками агрессора. Они мужественно противостоят врагу и не позволяют захватить нашу землю.

Главные события вторника, 14 июня, 24 канал собрал в одном материале. О ситуации на фронте – как военном, так и политическом читайте дальше.

Читайте также Враг обстрелял Сумщину и Черниговщину, пытается окружить ВСУ: основное за 110 день войны

06:07 А вот Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Олафа Шольца. Он призвал политика придерживаться однозначной политики в отношениях с Украиной. Кроме того, президент Украины возмущен тем, что Шольц всячески пытается "сохранить равновесие" между Киевом и Москвой.

05:08 Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал возможное предоставление Украине статуса члена в кандидаты в ЕС. Он убежден, что лучше бы нашему государству снабжали оружие. Это могло бы позволить ускорить прекращение войны.

04:35 В Институте изучения войны высказали предположение о статье так называемого куратора Донбасса Сергея Кириенко. Ее сначала опубликовали на сайте издания "Известия", а затем удалили. Якобы публикация фейковая и опубликованная хакерами. В ISW так не считают. Там убеждены, что статью просто случайно опубликовали рано. Она должна была появиться позже, чтобы оправдать аннексию Донбасса.

03:35 Тем временем на Запорожье кадыровцы открыли огонь по бурятам. По ним били из артиллерии. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

02:48 Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает результатов встречи "Рамштайн-3". Он ожидает, что после него Украине предоставят тяжелое оружие, которое позволит проводить успешные контрнаступления.

01:44 Кроме того, на Юге нашим военным удалось успешно уничтожать врага. ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки 28 оккупантов, а также:

2 БпЛА типа "Орлан";

квадрокоптер;

гаубицу "Мста-Б";

командно-штабную машину;

5 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

01:39 В оперативном командовании "Юг" поделились актуальной информацией. Известно, что за прошедшие сутки российские захватчики дважды атаковали ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. Били по позициям наших военных парами вертолетов Ми-8. Кроме того, в районе Снегиревки произошло воздушное сражение.

01:16 На днях российские оккупанты приговорили к казни нескольких иностранцев, защищавших Украину. Вместе с ними приговор был вынесен Брагиму Саадуну. Его отец подчеркивает, что у него украинское гражданство. Так что к нему нужно относиться как к военнопленному.

00:59 Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко показал, как восстанавливают разрушенный ракетным ударом дом в Одессе. Он подчеркнул, что многоэтажку вернут в жилое состояние, но, к сожалению, человеческие потери, причиненные врагом, неотвратимы.