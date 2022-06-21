Продвижение ВСУ на Юге и более сотни уничтоженных оккупантов: основное за 118 день войны

Украинские защитники и защитницы уже 118 суток героически обороняют родную землю от русских захватчиков. Врагу наносят значительные потери.

Каждый день приближает Украину к победе. О главных событиях 118 суток войны читайте в материале 24 канала.

Читайте также Мощный удар по Югу, взрывы в Донецке: основное за 117 день войны

05:53 Глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с голливудским актером Беном Стиллером. Они обсудили помощь украинским беженцам. В частности, министр сделал упор на насильственном перемещении украинцев. И что такие действия России однозначно заслуживают жесткой реакции.

05:20 Министр Ирина Верещук обратилась к жителям Херсонской области. Их она призвала уезжать через территорию временно оккупированного Крыма. Она подчеркнула, что наши военные будут обязательно заниматься деоккупацией области. Поэтому в целях безопасности лучше ее покинуть. Особенно женщинам и детям.

04:53 Алексей Арестович заметил, что российский флот в чрезвычайно неприятной ситуации. Он добавил, что правила игры на море полностью изменились. По словам советника ОП, черноморский флот превратился в самые обычные кораблики, которые просто тонут.

04:15 В ВСУ поделились деталями массового ракетного удара по Очакову, а также Одесской области. Известно, что враг проводил атаки с помощью "Ониксов", а также ракет Х-31А. Последние выпустили из истребителя.

03:23 Нашим военным на Востоке и Юге удалось уничтожить более 100 российских захватчиков за прошедшие сутки. Кроме того, в металлолом превратили немалое количество вражеской техники.

Потери кафиров на Юге Украины:

25 кафиров,

танк Т-62

самоходную реактивную установку разминирования "Метеорит",

мощную станцию связи,

радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы,

2 единицы военной автомобильной техники,

3 склада боеприпасов.

А это результаты эффективной работы наших военных на Востоке:

106 захватчиков,

1 танк,

1 БТР,

2 бронетранспортера МТ-ЛБ,

2 артиллерийские системы,

5 минометов,

7 артиллерийских гусеничных тягачей АТ-Т,

2 беспилотника,

2 склада боеприпасов.

02:18 Владимир Зеленский прокомментировал ужесточение обстрелов Украины со стороны России. Он отметил, что в стране-агрессорке нервно воспринимают активность нашего государства на международной арене.

01:15 Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте на Юге. Он отметил, что наши военные уже в 15 – 18 километрах от Херсона. В то же время советник главы ОП отметил, что не следует этому очень радоваться. Мол, те 18 километров "можно уходить и полгода".