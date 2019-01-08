11-летний сын украинского дипломата погиб в страшном ДТП на Тернопольщине

Накануне Рождества в Тернопольской области в результате аварии погиб 11-летний сын сотрудника посольства Украины в Турции Павла Процюка – Михаил. Известно, что мальчик возвращался с тренировки по футболу.

Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в Facebook.

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"Он погиб в автокатастрофе, возвращаясь с очередной тренировки по футболу, в котором одержал много побед и который очень любил. Ужасное известие о его смерти ошеломило нас накануне Рождества... Нам не хватает слов, чтобы выразить нашу боль... И тем более нет таких слов, которые могли бы сейчас утешить его родителей – Павла и Олю", – отметили дипломаты.

Также они глубоко соболезнуют своему коллеге Павлу Процюк и его семье.

"Единственное, что мы можем – это быть рядом и молиться за упокой его души. Покойся с миром, ангелочек Мишенька. Ты навсегда останешься в нашей памяти красивым, жизнерадостным, искренним, открытым 11-летним мальчиком", – добавили в посольстве.

Относительно деталей и обстоятельств самого ДТП, в посольстве никакой информации пока не предоставили.

Напомним, летом также в ДТП погибла известная украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Юлия Рукавицына.