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      11-річний син українського дипломата загинув у страшній ДТП на Тернопільщині

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      На Тернопільщині у ДТП загинув 11-річний син співробітника посольства України у Туреччині Павла Процюка – Михайло (ілюстративне фото)
      На Тернопільщині у ДТП загинув 11-річний син співробітника посольства України у Туреччині Павла Процюка – Михайло (ілюстративне фото) / Соцмережі

      Напередодні Різдва у Тернопільській області внаслідок аварії загинув 11-річний син співробітника посольства України у Туреччині Павла Процюка – Михайло. Відомо, що хлопець повертався з тренувань з футболу.

      Про це диппредставництво повідомило на своїй сторінці у Facebook.

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      "Він загинув у автокатастрофі, повертаючись з чергового тренування з футболу, в якому здобув багато перемог і який дуже любив. Жахлива звістка про його смерть приголомшила нас напередодні Різдва... Нам бракує слів, щоб висловити наш біль... І тим більше немає таких слів, які могли б зараз розрадити його батьків – Павла та Олю", – зазначили дипломати.

      Також вони висловили глибокі співчуття своєму колезі Павлу Процюку та його родині.

      "Єдине, що ми можемо - це бути поряд і молитися за упокій його душі. Спочивай з миром, ангелику Михайлику. Ти назавжди залишишся в нашій пам’яті красивим, життєрадісним, щирим, відкритим 11-річним хлопчиком", – додали у посольстві.

      Щодо деталей і обставин самої ДТП, у посольстві жодної інформації поки не надали.

      Нагадаємо, улітку також у ДТП загинула відома українська журналістка та ведуча "Радіо Аристократи" Юлія Рукавіцина.

      Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Тернопіль МЗС України
      Джерело: 24 канал
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