11-річний син українського дипломата загинув у страшній ДТП на Тернопільщині

Напередодні Різдва у Тернопільській області внаслідок аварії загинув 11-річний син співробітника посольства України у Туреччині Павла Процюка – Михайло. Відомо, що хлопець повертався з тренувань з футболу.

Про це диппредставництво повідомило на своїй сторінці у Facebook.

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"Він загинув у автокатастрофі, повертаючись з чергового тренування з футболу, в якому здобув багато перемог і який дуже любив. Жахлива звістка про його смерть приголомшила нас напередодні Різдва... Нам бракує слів, щоб висловити наш біль... І тим більше немає таких слів, які могли б зараз розрадити його батьків – Павла та Олю", – зазначили дипломати.

Також вони висловили глибокі співчуття своєму колезі Павлу Процюку та його родині.

"Єдине, що ми можемо - це бути поряд і молитися за упокій його душі. Спочивай з миром, ангелику Михайлику. Ти назавжди залишишся в нашій пам’яті красивим, життєрадісним, щирим, відкритим 11-річним хлопчиком", – додали у посольстві.

Щодо деталей і обставин самої ДТП, у посольстві жодної інформації поки не надали.

Нагадаємо, улітку також у ДТП загинула відома українська журналістка та ведуча "Радіо Аристократи" Юлія Рукавіцина.