Да, президент, выступая перед студентами вузов, упомянул о двух статьях "Форбс". В первом заглавие за 12 февраля – "вторгнется ли Россия в Украину", а за 16 мая – "вторгнется ли украинская армия в Россию".
Кстати О новой Украине, защите от угроз и цене независимости: Зеленский обратился к студентам вузов
Настроения мира изменились
Глава государства отметил, что после 24 февраля нам уже многое удалось. Мир стал смотреть иначе на ситуацию в нашем регионе и на соотношение сил.
Но важно, что мы сами думаем о себе. Что наши люди чувствуют о нашем государстве,
– отметил президент.
Заглавия статей, о которых говорит Зеленский
Борьба открывает возможности
Зеленский заметил, что для нашей страны сейчас совершенно особенное время. Миллионы украинцев сейчас борются за право на жизнь и свободу для нашего народа. Это, в свою очередь, открывает простор возможностей.
По словам президента, наша страна сейчас в такой ситуации, когда мы можем выбрать для нее такое будущее, как мы решим. Сейчас мы можем сознательно переформатировать нашу жизнь.
Какая сейчас ситуация на фронте
- Активные боевые действия продолжаются на Востоке Украины. Россияне не оставляют попыток захватить Донецкую и Луганскую области. Поэтому они постоянно обстреливают регион.
- Однако ВСУ дают мощный отпор оккупантам. Только за минувшие сутки, 18 мая, украинские воины отбили 16 атак врага. В результате уничтожено 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей россиян.
- С Харьковщины оккупантов оттесняют. После начала контрнаступления, то есть с 5 мая, ВСУ освободили от российских захватчиков уже 23 населенных пункта на Харьковском направлении.
- При этом Россия не перестает обстреливать Черниговскую и Сумскую области. Так они желают отвлечь наши силы от главных направлений. В Сумской области даже несколько раз пытались прорвать границу.
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