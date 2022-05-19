Так, президент, виступаючи перед студентами ВНЗ, згадав про дві статті "Форбс". У першій заголовок від 12 лютого – "чи вторгнеться Росія в Україну", а від 16 травня – "чи вторгнеться українська армія в Росію".

До речі Про нову Україну, захист від загроз та ціну незалежності: Зеленський звернувся до студентів ВНЗ

Настрої світу змінились

Глава держави зауважив, що після 24 лютого нам вже багато чого вдалося. Світ почав дивитись інакше на ситуацію в нашому регіоні і на співвідношення сил.

Але важливо, що ми самі думаємо про себе. Що наші люди відчувають про нашу державу,

– відзначив президент.



Заголовки статей, про які говорить Зеленський

Боротьба відкриває можливості

Зеленський зауважив, що для нашої країни зараз абсолютно особливий час. Мільйони українців зараз виборюють право на життя і свободу для нашого народу. Це, своєю чергою, відкриває простір можливостей.

За словами президента, наша країна зараз перебуває в такій ситуації, коли ми можемо обрати для неї таке майбутнє, як ми вирішимо. Зараз ми можемо свідомо переформатувати наше життя.

Яка зараз ситуація на фронті

Активні бойові дії тривають на Сході України. Росіяни не полишають спроб захопити Донецьку та Луганську області. Тому вони безперестанку обстрілюють регіон.

Однак ЗСУ дають потужну відсіч окупантам. Лише за минулу добу, 18 травня, українські воїни відбили 16 атак ворога. Внаслідок чого знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів росіян.

З Харківщини окупантів відтісняють. Після початку контрнаступу, тобто з 5 травня, ЗСУ звільнили від російських загарбників вже 23 населені пункти на Харківському напрямку.

При цьому Росія не припиняє обстрілювати Чернігівську та Сумську області. Так вони хочуть відволікти наші сили від основних напрямків. На Сумщині навіть кілька разів намагались прорвати кордон.

До теми – "Чи буде ЗСУ вторгатися в Росію?": як змінилися настрої світу щодо війни в Україні: