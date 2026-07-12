Зеленский встретился с Федоровым и Тереховым: президент рассказал о ключевых обсуждавшихся вопросах

В воскресенье, 12 июля, президент Украины провел ряд важных встреч. В ходе бесед с министром обороны Михаилом Федоровым и мэром Харькова Игорем Тереховым были обсуждены ключевые вопросы защиты городов от вражеских обстрелов и необходимых преобразований в армии.

Об итогах проведенных совещаний Владимир Зеленский сообщил на своем телеграм-канале.

Каковы подробности беседы Зеленского с Федоровым?

На данный момент одним из основных вопросов обороны остается защита украинских городов от обстрелов. В частности, речь идет о необходимости усиления ПВО.

Также существует необходимость продолжения реформ в системе Сил обороны для поддержания мотивации бойцов и пополнения бригад военнослужащими.

Во время беседы Зеленский и Федоров также обсудили уже реализованные и необходимые дополнительные изменения, решения и договоренности, которые "могут укрепить Украину".

Все мы понимаем вызовы. Важно, чтобы необходимое лидерство в сфере обороны сработало,

– подчеркнул президент.

Он также поблагодарил за технологическую работу и соответствующие инновации, которые уже удалось воплотить в жизнь.

О чем Зеленский говорил с Тереховым?

В беседе с мэром Харькова глава государства затронул вопрос о важности реагирования на вызовы, связанные с ежедневными российскими террористическими обстрелами.

Харьков сейчас практически ежедневно подвергается атакам, поэтому жители города нуждаются в оперативной помощи и работе городских служб.

"Мы обсудили, как налажено взаимодействие между центральными, областными и местными властями, ключевые потребности наших общин и перспективы выполнения тех решений, которые готовятся", – рассказал Зеленский.

Он уточнил, что "планы обеспечения устойчивости должны быть реализованы как можно скорее".

При этом именно опыт Харькова в оказании поддержки людям может распространиться и на другие города и общины.



Встреча Зеленского с Тереховым / Фото со страницы президента

Напомним, после очередного массированного российского удара министр обороны Михаил Федоров призвал партнеров временно передать Украине ракеты PAC-3 для систем Patriot из своих запасов. По его словам, Россия наращивает количество баллистических атак, тогда как производство ракет не успевает за темпами их использования.

Украина уже заключила контракты на новые ракеты, однако их поставка ожидается только в следующем году. Поэтому Федоров обратился к союзникам с предложением предоставить ракеты сейчас, а впоследствии компенсировать их после получения украинских заказов. Он подчеркнул, что бюрократические процедуры не должны препятствовать защите человеческих жизней.