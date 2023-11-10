12-й пакет санкций не будет принят, но заслушают Сийярто: что обсудят главы МИД ЕС в Брюсселе

На следующей неделе 12-й пакет санкций против России не будет принят, но сделают это позже. На обсуждении европейского пути Украины также не будут останавливаться долго, хотя могут заслушать позицию Петера Сийярто.

На следующей неделе в Брюсселе пройдут заседания Совета министров иностранных дел и обороны. Министры обсудят выполнение обещания поставить миллион боеприпасов Украине, создание отдельного военного фонда и заслушают позицию Венгрии по расширению ЕС. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе после разговора с чиновником ЕС.

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12-й пакет санкций, формула мира и заявление Орбана

В понедельник к министрам иностранных дел присоединится украинский коллега Дмитрий Кулеба в формате онлайн. Глава МИД Украины расскажет о ситуации на местах. Основное внимание будет уделено результатам мирного саммита на Мальте. По словам европейского дипломата, министры обсудят формулу мира Владимира Зеленского, а также ответственность России за совершенные ею преступления.

На условиях анонимности чиновник отметил, что 12-й пакет санкций на следующей неделе не примут. В настоящее время обсуждение продолжается.

Я думаю, что пакет санкций будет одобрен в ближайшее время. Внутренняя дискуссия по некоторым вопросам продолжается. Мы должны закрыть весь пакет,

– сказал собеседник.

Несмотря на презентацию годового отчета стран-кандидатов от Еврокомиссии, министры не будут останавливаться на этой теме. Впрочем, как сказал чиновник, они могут заслушать позицию венгерского коллеги Петера Сийярто. Недавно премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Отметим, что финальное решение будет принято на заседании Европейского совета в середине декабря.

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Недоставленный миллион боеприпасов и 20 миллиардов евро для Украины

Во вторник соберутся министры обороны государств – членов ЕС. Утром к ним присоединится глава Альянса Йенс Столтенберг. По данным чиновника, министры обсудят со Столтенбергом войну в Украине, а также европейские стратегии усиления сотрудничества с НАТО.

Главной темой станет вопрос поставки обещанного миллиона боеприпасов украинской армии. Такое количество снарядов государства – члены ЕС согласовали передать до марта 2024 года. Европейский дипломат говорит, что это изначально было "амбициозной целью". По его словам, в настоящее время передали только 300 тысяч боеприпасов, то есть 30% от необходимого количества.

"Это только промежуточные цифры, и поставки будут продолжаться, поскольку государства-члены продолжают опустошать свои склады, а второй трек (общая закупка боеприпасов – 24 Канал) будет увеличиваться. Уже сейчас мы знаем о значительных поставках, которые состоятся до конца этого года и в начале следующего", – отметил собеседник.

Впрочем, чиновник не смог ответить на вопрос, удастся ли Евросоюзу достичь своей цели в указанный срок.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы помочь Украине", – подчеркнул он.

На фоне этой проблемы Еврокомиссия готовит новую стратегию оборонной промышленности и расширение ее потенциала. По словам источника, Евросоюзу необходимо определить, как поддержать промышленность, чтобы нарастить свои производственные мощности.

Кроме того, министры обороны обсудят и дальнейшую военную поддержку Украины. Ранее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложил создать специальный фонд для Украины на четыре года, заложив 20 миллиардов евро. По данным европейского дипломата, министры не обсуждают эту сумму.

"Мы хотим обеспечить договоренность между странами-членами о том, что в рамках Европейского фонда мира будет выделен специальный раздел для Украины на ближайшие годы. Вопрос о сумме будет решен на втором этапе", – сказал собеседник.

В Брюсселе хотят обеспечить долгосрочную военную поддержку со стороны ЕС, в частности, поставлять военное оборудование и тренировать украинских солдат. Впрочем, финальное решение остается за государствами – членами ЕС.

