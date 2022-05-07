12-летний британец написал Зеленскому письмо и получил официальный ответ

12-летний британский школьник Томас написал Зеленскому письмо с поддержкой. Впоследствии, мальчик неожиданно получил ответ президента.

Письмо Зеленскому Томас вложил в гуманитарную помощь, которую им удалось собрать в школе. Мальчик был поражен и очень рад, увидев ответ от президента.

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Обращаясь к "лучшему президенту", Томас сказал Владимиру Зеленскому, что "счастлив, что помогает" Украине. Мальчик также добавил, что надеется, что Украина "победит Россию" и что "Путин слишком боится говорить правду о войне".



Письмо школьника Томаса / Фото из твиттера отдела образования в Англии

Несмотря на то, что он никак не ожидал ответа, все же получил его. Зеленский написал мальчику, что письмо Томаса "вызывает улыбку на моем лице".

Ответ напечатан и написан на английском языке, датированный субботой 23 апреля и подписан Владимиром Зеленским.

Спасибо за письмо поддержки. Я в порядке и спасибо за помощь. Мы надеемся принести мир в Украину и еду для граждан всей страны и отстроить города. То, что вы говорите в письме, и то, что Великобритания делает для поддержки, вызывает улыбку на моем лице и многих других, – ответил президент Украины.



Ответ Владимира Зеленского / Фото из твиттера отдела образования в Англии

Мальчик учится в школе графства Дарем. В BBC рассказывают, как на ответ Зеленского отреагировало его окружение. Учитель заведения Робин Хедден сказал: "Мы не могли в это поверить, когда пришло письмо. Наши сотрудники офиса открыли его, адресованное "Томасу в Тринити-школе" и расспрашивали классы, поскольку мы ничего не ждали обратно".

Письмо было среди 270 посылок с медицинскими средствами, одеждой, едой, туалетно-косметическими средствами и 4 инвалидными колясками. Помощь организовали ученики школы, учителя и родители.

Когда сотрудники центра для беженцев в Польше нашли письмо, они пообещали переслать его. Так и вышло.

Мать Томаса Кимберли рассказала, что ее сын был взволнован, вернувшись домой после школы в пятницу.

Она сказала: "Томас вернулся из школы, махая им (письмом – 24 канал) в руке. Я не знаю, сможем ли мы забрать это из его рук, но мы собираемся обрамить это и выделить почетное место в нашем доме".

В школе также сообщили, что будет создана копия письма. Томас добавил: "Я был рад получить ответ. Моя школа выдала мне сертификат и сказала, что я молодец".

Помощь от Италии

Итальянская гуманитарная организация Cesvi заявила, что поможет Украине отстроить Бучу. Она уже выделила первые 500 тысяч евро.

Фонд планирует собрать больше денег благодаря благотворительным взносам, которые фонд получает от частных и государственных доноров, в частности, от муниципалитета города Бергамо.

С начала войны фонд Cesvi уже выделил 1,5 миллиона евро на предоставление гуманитарной помощи украинцам.

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