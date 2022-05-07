12-летний британец написал Зеленскому письмо и получил официальный ответ
Источник:твиттер отдела образования в Англии
12-летний британский школьник Томас написал Зеленскому письмо с поддержкой. Впоследствии, мальчик неожиданно получил ответ президента.
Письмо Зеленскому Томас вложил в гуманитарную помощь, которую им удалось собрать в школе. Мальчик был поражен и очень рад, увидев ответ от президента.
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Обращаясь к "лучшему президенту", Томас сказал Владимиру Зеленскому, что "счастлив, что помогает" Украине. Мальчик также добавил, что надеется, что Украина "победит Россию" и что "Путин слишком боится говорить правду о войне".
Письмо школьника Томаса / Фото из твиттера отдела образования в Англии
Несмотря на то, что он никак не ожидал ответа, все же получил его. Зеленский написал мальчику, что письмо Томаса "вызывает улыбку на моем лице".
Ответ напечатан и написан на английском языке, датированный субботой 23 апреля и подписан Владимиром Зеленским.
Спасибо за письмо поддержки. Я в порядке и спасибо за помощь. Мы надеемся принести мир в Украину и еду для граждан всей страны и отстроить города. То, что вы говорите в письме, и то, что Великобритания делает для поддержки, вызывает улыбку на моем лице и многих других, – ответил президент Украины.
Ответ Владимира Зеленского / Фото из твиттера отдела образования в Англии
Мальчик учится в школе графства Дарем. В BBC рассказывают, как на ответ Зеленского отреагировало его окружение. Учитель заведения Робин Хедден сказал: "Мы не могли в это поверить, когда пришло письмо. Наши сотрудники офиса открыли его, адресованное "Томасу в Тринити-школе" и расспрашивали классы, поскольку мы ничего не ждали обратно".
Письмо было среди 270 посылок с медицинскими средствами, одеждой, едой, туалетно-косметическими средствами и 4 инвалидными колясками. Помощь организовали ученики школы, учителя и родители.
Когда сотрудники центра для беженцев в Польше нашли письмо, они пообещали переслать его. Так и вышло.
Мать Томаса Кимберли рассказала, что ее сын был взволнован, вернувшись домой после школы в пятницу.
Она сказала: "Томас вернулся из школы, махая им (письмом – 24 канал) в руке. Я не знаю, сможем ли мы забрать это из его рук, но мы собираемся обрамить это и выделить почетное место в нашем доме".
В школе также сообщили, что будет создана копия письма. Томас добавил: "Я был рад получить ответ. Моя школа выдала мне сертификат и сказала, что я молодец".
Помощь от Италии
- Итальянская гуманитарная организация Cesvi заявила, что поможет Украине отстроить Бучу. Она уже выделила первые 500 тысяч евро.
- Фонд планирует собрать больше денег благодаря благотворительным взносам, которые фонд получает от частных и государственных доноров, в частности, от муниципалитета города Бергамо.
- С начала войны фонд Cesvi уже выделил 1,5 миллиона евро на предоставление гуманитарной помощи украинцам.
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