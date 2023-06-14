О том, чьи жизни унесла Россия в ту ночь, рассказал городской голова Кривого Года Александр Вилкул. По его словам, возраст погибших – от 17 до 77 лет.
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- Корнилов Даниил – 21 год. Учился в экономическом университете ДУЭТ на 4 курсе. Претендовал на диплом с отличием.
"Был активным и жизнерадостным, умел совмещать обучение и работу, имел большие планы на будущее. У Даниила остались жена и маленький сынишка, которому всего 1 год и 3 месяца", – говорится в сообщении.
Парень работал на предприятии, в которое попала вражеская ракета / Фото "СВОИ" Кривой Рог
Россия оборвала жизнь супругов
Эпельман Давид и Оксана – молодые супруги, обоим было всего 22 года. Оба по специальности педагоги, Оксана работала с детками с особыми потребностями. Супруги имели много планов на жизнь и мечтали о своих детях. Лишь 3 июня молодые люди отпраздновали годовщину свадьбы.
"Оксана и Давид всегда находили время, чтобы помочь ВСУ, приобщались к плетению маскировочных сеток для военных на фронт", – рассказали в горсовете.
Эпельман Давид и Оксана поженились только в прошлом году / Фото с телеграма Александра Вилкула
Толстов Виктор – парню было 23 года. Он работал на складских помещениях, где хранилась вода и в которые попала ракета. У парня осталась мама, сестра и старший брат. Был оптимистом и человеком с добрым сердцем.
Парень в ночь удара работал на предприятии / Фото "СВОИ" Кривой Рог
"Простые трудолюбивые люди"
- Спильнык Александр Юрьевич – 49 лет, работник по обслуживанию здания Криворожского учебного центра металлургии и машиностроения, житель пятиэтажки. Как и многие криворожцы – человек рабочей профессии.
- Зинченко Анатолий Анатольевич – 46 лет, и Хупацория Хвича Надариевич – 56 лет. Простые трудолюбивые люди, также погибшие при попадании ракеты в складские помещения с водой.
Самому младшему погибшему – 17 лет
Трое друзей:
- Бабич Антон 21 год,
- Рыхель Андрей – 17 лет,
- Кузнецов Владислав – 20 лет.
Все трое родом из села – Свободного Лозоватского общества Криворожского района, работали на складе. Андрей – самый молодой среди погибших, только в этом году окончил школу. Ребята были веселыми и трудолюбивыми.
Российский террор оборвал жизнь трех друзей / Фото "СВОИ" Кривой Рог
- Таранкова Лидия Сергеевна – 77 лет, пенсионерка, жительница пятиэтажки. Женщина родилась только в следующем году после Второй мировой войны и никогда не думала, что враг снова будет бомбить мирные города Украины.
- Денисенков Николай Григорьевич – 67 лет, сторож склада. От полученных ожогов, несовместимых с жизнью, скончался в больнице.
"12 разных судеб, разных жизней. От 17 до 77 лет. Именно это называется террором. Оккупанты – горите в аду", – написал Александр Вилкул.