О том, чьи жизни унесла Россия в ту ночь, рассказал городской голова Кривого Года Александр Вилкул. По его словам, возраст погибших – от 17 до 77 лет.

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Корнилов Даниил – 21 год. Учился в экономическом университете ДУЭТ на 4 курсе. Претендовал на диплом с отличием.

"Был активным и жизнерадостным, умел совмещать обучение и работу, имел большие планы на будущее. У Даниила остались жена и маленький сынишка, которому всего 1 год и 3 месяца", – говорится в сообщении.



Парень работал на предприятии, в которое попала вражеская ракета / Фото "СВОИ" Кривой Рог

Россия оборвала жизнь супругов

Эпельман Давид и Оксана – молодые супруги, обоим было всего 22 года. Оба по специальности педагоги, Оксана работала с детками с особыми потребностями. Супруги имели много планов на жизнь и мечтали о своих детях. Лишь 3 июня молодые люди отпраздновали годовщину свадьбы.

"Оксана и Давид всегда находили время, чтобы помочь ВСУ, приобщались к плетению маскировочных сеток для военных на фронт", – рассказали в горсовете.

Эпельман Давид и Оксана поженились только в прошлом году / Фото с телеграма Александра Вилкула

Толстов Виктор – парню было 23 года. Он работал на складских помещениях, где хранилась вода и в которые попала ракета. У парня осталась мама, сестра и старший брат. Был оптимистом и человеком с добрым сердцем.



Парень в ночь удара работал на предприятии / Фото "СВОИ" Кривой Рог

"Простые трудолюбивые люди"

Спильнык Александр Юрьевич – 49 лет, работник по обслуживанию здания Криворожского учебного центра металлургии и машиностроения, житель пятиэтажки. Как и многие криворожцы – человек рабочей профессии.

– 49 лет, работник по обслуживанию здания Криворожского учебного центра металлургии и машиностроения, житель пятиэтажки. Как и многие криворожцы – человек рабочей профессии. Зинченко Анатолий Анатольевич – 46 лет, и Хупацория Хвича Надариевич – 56 лет. Простые трудолюбивые люди, также погибшие при попадании ракеты в складские помещения с водой.

Самому младшему погибшему – 17 лет

Трое друзей:

Бабич Антон 21 год,

21 год, Рыхель Андрей – 17 лет,

– 17 лет, Кузнецов Владислав – 20 лет.

Все трое родом из села – Свободного Лозоватского общества Криворожского района, работали на складе. Андрей – самый молодой среди погибших, только в этом году окончил школу. Ребята были веселыми и трудолюбивыми.

Российский террор оборвал жизнь трех друзей / Фото "СВОИ" Кривой Рог

Таранкова Лидия Сергеевна – 77 лет, пенсионерка, жительница пятиэтажки. Женщина родилась только в следующем году после Второй мировой войны и никогда не думала, что враг снова будет бомбить мирные города Украины.

– 77 лет, пенсионерка, жительница пятиэтажки. Женщина родилась только в следующем году после Второй мировой войны и никогда не думала, что враг снова будет бомбить мирные города Украины. Денисенков Николай Григорьевич – 67 лет, сторож склада. От полученных ожогов, несовместимых с жизнью, скончался в больнице.

"12 разных судеб, разных жизней. От 17 до 77 лет. Именно это называется террором. Оккупанты – горите в аду", – написал Александр Вилкул.