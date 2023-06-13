Знакомые погибшей пары рассказывают, что у них было много планов на жизнь и мечтали о собственных детях. Кроме этого, супруги всячески помогали Вооруженным Силам нашего государства.

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Что известно о гибели девушки в Кривом Роге

Жительница Кривого Рога Оксана Эпельман работала учительницей английского языка и начальных классов одной из местных гимназий города. Ее руководительница Людмила Стешина рассказала журналистам больше подробностей о смерти девушки.

Есть информация, что первым погиб ее муж, а она еще долго кричала, крича "Давид! Давид!". Потом сгорела и она. Их вынесли в мешках,

– сказала Стешина.

По ее словам, Оксана только в 2022 году окончила магистратуру и пришла работать в школу. Она работала с особыми детьми.

"Ее очень любили дети, о ней очень хорошо отзывались родители учеников. У детей глаза горели от радости, когда они видели ее", – подчеркнула руководитель заведения.



Оксана Эпельман работала учительницей в школе / Фото ТСН

Несмотря на то, что в школе девушка работала всего год, руководительница отметила, что Оксана уже писала собственные исследовательские работы и очень интересно преподавала. Женщина также добавила, что учительница не дожила считанные недели до своего 23-летия.

Напоследок Людмила Стешина подчеркнула, что Оксана Эпельман была всегда добрым и отзывчивым человеком. Более того, она всегда могла найти время, чтобы поплести маскировочные сетки для наших бойцов на фронт вместе со своим мужем.

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