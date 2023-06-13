Обоим было по 22. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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Недавно супруги отпраздновали годовщину
Вилкул отметил, что 22-летние Давид и Ксения поженились только в прошлом году.
Третьего июня отпраздновали годовщину свадьбы… По образованию оба педагога. Самая мирная профессия на земле. Ксения работала в 108 гимназии учителем младших классов,
– отметил глава ГВА.
Девушка была единственным ребёнком в семье. Супруги тоже мечтали о детях и строили планы на будущее.
"Сегодня их жизнь забрала российская ракета. Вечная память им и всем погибшим. Врагу – никакой пощады!" – подытожил Вилкул.
Россияне убили молодых супругов / Фото Александра Вилкула
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Что известно о террористической атаке россиян
- Россия совершила очередной террористический акт ночью 13 июня. Вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре. В частности, в результате пострадала пятиэтажка.
- Враг атаковал, когда все спали. Люди выбегали из дома в ночных рубашках. Одна из местных жительниц рассказала, что ее дочь пыталась спасти собственного мужа, который остался в квартире. Во время попыток спасения она сама едва не задохнулась от дыма.
- Всего от вражеских ударов в Кривом Роге погибли 11 человек: 4 – в пятиэтажке, 7 – на промышленном объекте.
- Еще 28 человек получили ранения. В больницу госпитализировали 12 человек. Они находятся в среднем, тяжелом и критическом состоянии.
- Около пятиэтажки развернули штаб для пострадавших. Там можно зарегистрироваться на расселение, получить материальную помощь, строительные материалы, задекларировать поврежденное имущество, зарегистрироваться на восстановление документов. Также там есть горячее питание.