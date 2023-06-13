Обоим было по 22. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Вилкул отметил, что 22-летние Давид и Ксения поженились только в прошлом году.

Третьего июня отпраздновали годовщину свадьбы… По образованию оба педагога. Самая мирная профессия на земле. Ксения работала в 108 гимназии учителем младших классов,

– отметил глава ГВА.

Девушка была единственным ребёнком в семье. Супруги тоже мечтали о детях и строили планы на будущее.

"Сегодня их жизнь забрала российская ракета. Вечная память им и всем погибшим. Врагу – никакой пощады!" – подытожил Вилкул.



Россияне убили молодых супругов / Фото Александра Вилкула

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