Обом було по 22. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

До теми Обом було 22: в Кривому Розі через удар по багатоповерхівці загинуло подружжя, – ЗМІ

Нещодавно подружжя відсвяткувало річницю

Вілкул зазначив, що 22-річні Давид та Ксенія одружилися лише торік.

Третього червня відсвяткували річницю весілля… За освітою обидва педагоги. Наймирніша професія на землі. Ксенія працювала у 108 гімназії вчителем молодших класів,

– зазначив голова МВА.

Дівчина була єдиною дитиною в сім'ї. Подружжя теж мріяло про дітей та будувало плани на майбутнє.

"Сьогодні їхнє життя забрала російська ракета. Вічна пам'ять їм та всім загиблим. Ворогу – ніякої пощади!" – підсумував Вілкул.



Росіяни вбили молоде подружжя / Фото Олександра Вілкула

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