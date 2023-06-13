Обом було по 22. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
До теми Обом було 22: в Кривому Розі через удар по багатоповерхівці загинуло подружжя, – ЗМІ
Нещодавно подружжя відсвяткувало річницю
Вілкул зазначив, що 22-річні Давид та Ксенія одружилися лише торік.
Третього червня відсвяткували річницю весілля… За освітою обидва педагоги. Наймирніша професія на землі. Ксенія працювала у 108 гімназії вчителем молодших класів,
– зазначив голова МВА.
Дівчина була єдиною дитиною в сім'ї. Подружжя теж мріяло про дітей та будувало плани на майбутнє.
"Сьогодні їхнє життя забрала російська ракета. Вічна пам'ять їм та всім загиблим. Ворогу – ніякої пощади!" – підсумував Вілкул.
Росіяни вбили молоде подружжя / Фото Олександра Вілкула
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Що відомо про терористичну атаку росіян
- Росія здійснила черговий терористичний акт вночі 13 червня. Ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі. Зокрема, внаслідок цього постраждала п'ятиповерхівка.
- Ворог атакував, коли усі спали. Тож люди вибігали з будинку в нічних сорочках. Одна із місцевих жительок розповіла, що її донька намагалася врятувати власного чоловіка, який лишився у квартирі. Під час спроб порятунку вона сама ледь не задихнулася від диму.
- Загалом від ворожих ударів у Кривому Розі загинули 11 людей: 4 – у п'ятиповерхівці, 7 – на промисловому об'єкті.
- Ще 28 осіб зазнали поранень. До лікарні госпіталізували 12 людей. Вони перебувають у середньому, важкому та критичному станах.
- Біля п'ятиповерхівки розгорнули штаб для постраждалих. Там можна зареєструватися на розселення, матеріальну допомогу, отримати будівельні матеріали, задекларувати пошкоджене майно, зареєструватися на відновлення документів тощо. Також там є гаряче харчування.