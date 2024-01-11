12 самолетов и 26 вертолетов, – Зеленский о результате ПВО с оружием от партнеров

Владимир Зеленский заявил, что цена задержек поставки вооружения от партнеров – потери Украины. Если бы нам предоставили еще 7 мощных систем ПВО, украинцы не погибали бы в Харькове, Одессе, Херсоне.

Зеленский подчеркнул, что украинцы в войне – реалисты, но с чувством оптимизма, потому что без этого не будет победы. Между тем, странам-партнерам желательно быть исключительно реалистами и понимать, какую цену Украина платит за задержки в поставках вооружения.

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Украинский лидер подчеркнул, что, прежде всего, говорится о вопросах ПВО. Зеленский поблагодарил союзников, которые позволяют Украине бороться за выживание и выживать. Когда Россия совершает массированные ракетные или дроновые атаки, без Patriot – невозможно уцелеть.

Президент добавил: он благодарен за каждую систему ПВО. Однако чисто по-человечески не понимает, как кто-то может спокойно спать, зная, что есть десятки систем, а если дать Украине еще несколько, люди перестали бы погибать.

По словам Зеленского, если бы Украине дали еще 7 систем Patriot, в Харькове, Херсоне, Одессе перестали погибать люди.

Зеленский о фантастическом результате ПВО

Если Украине нужно оружие, результат будет просто фантастический. Зеленский рассказал, что с помощью некоторого дальнобойного оружия (партнеры знают какого) удалось уничтожить 26 вертолетов за сутки и 12 самолетов за раз, которые поднимались, чтобы бомбить Украину.