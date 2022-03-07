12 сутки вторжения России: какая ситуация на фронте

В понедельник 7 марта начались 12 сутки, когда украинский народ героически сдерживает полномасштабное вторжение России.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подытожили ситуацию, которая сложилась по состоянию на 6 утра.

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Россия продолжает наступательную операцию против Украины

С начала суток российские оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины. Россияне продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по стране.

Террор против мирных жителей не прекращается

Оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права:

осуществляют обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров",

берут в заложники женщин и детей,

размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов,

искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

Уже более 3-х дней город Ирпень остается без света, воды и тепла, подвоза еды и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Информационная война продолжается

Россияне пытаются создать красивую картинку для своих пропагандистских каналов, снимая поставочные репортажи о якобы гуманности и человечности солдат-захватчиков. В социальных сетях враг продолжает распространять фейки, в частности, от первых лиц, которые негативно освещают деятельность Вооруженных Сил Украины.

Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен. Вместе победим! Слава Украине!,

– добавили в Генштабе.

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