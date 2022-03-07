У Генеральному штабі Збройних сил України підсумували ситуацію, яка склалася станом на 6 ранку.

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Росія продовжує наступальну операцію проти України

Від початку доби російський окупант продовжив наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по населених пунктах України. Росіяни продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі для нанесення авіаударів по нашій країні.

Терор проти мирних жителів не припиняється

Окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права:

здійснюють обстріли цивільного населення, “зелених коридорів”,

беруть у заручники жінок та дітей,

розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст,

штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.

Вже понад 3 дні місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла, підвозу їжі й води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Інформаційна війна триває

Росіяни намагаються створити красиву картинку для своїх пропагандистських каналів, знімаючи поставні репортажі щодо нібито гуманності й людяності солдатів-загарбників. У соціальних мережах ворог продовжує розповсюджувати фейки, зокрема від перших осіб, які негативно висвітлюють діяльність Збройних Сил України.

Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон. Разом переможемо! Слава Україні!,

– додали у Генштабі.

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