Командование отметило, что подобные сообщения распространяются родственниками военных бригады, которые не имеют достоверной информации.
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Слухи о колоссальных потерях
Чтобы избежать дезинформации, в бригаде добавили, что один из батальонов бригады действительно столкнулся со значительными трудностями на Донецком направлении, но ситуация под контролем. Силы обороны получили необходимое подкрепление и продолжают выполнять боевые задачи.
Слухи о разгроме и колоссальные потери являются ложью и орудием в информационной войне против Украины. 120 бригада территориальной обороны ВСУ с достоинством выполняет поставленные боевые задачи и продолжает защищать украинскую землю от вражеского вторжения,
- отметили военные.
Ситуация на фронте: главное
- По данным Генштаба,за минувшие сутки состоялось 124 боевых столкновений на фронте.
- Больше всего атак на Покровском направлении, где защитники отбили 30 атак, основные усилия враг сосредотачивал в районах Желанного и Новоалександровки, где состоялась почти половина столкновений.