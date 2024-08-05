Командування зауважило, що подібні повідомлення поширюються родичами військових бригади, які не мають достовірної інформації.
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Чутки про колосальні втрати
Щоб уникнути дезінформації, у бригаді додали, що один з батальйонів бригади дійсно зіткнувся із значними труднощами на Донецькому напрямку, але ситуація під контролем. Сили оборони отримали необхідне підкріплення і продовжують виконувати бойові завдання.
Чутки про розгром та колосальні втрати є брехнею та знаряддям у інформаційній війні проти України. 120 бригада територіальної оборони ЗСУ з гідністю виконує поставлені бойові задачі і продовжує захищати українську землю від ворожого вторгнення,
— зазначили військові.
Ситуація на фронті: головне
- За даними Генштабу,за минулу добу відбулось 124 бойових зіткнень на фронті.
- Найбільше атак на Покровському напрямку, де захисники відбили 30 атак, основні зусилля ворог зосереджував у районах Желанного і Новоолександрівки, де відбулася майже половина зіткнень.