Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко. По данным СМИ, БпЛА атакуют местный нефте-перерабатывающий завод.

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