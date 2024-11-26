Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко. По данным СМИ, БпЛА атакуют местный нефте-перерабатывающий завод.
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Россию снова посетили "добрые" дроны. Они пролетели 1 200 километров из Украины в российский Башкортостан.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко. По данным СМИ, БпЛА атакуют местный нефте-перерабатывающий завод.
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