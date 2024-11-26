Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу ЦПД Андрія Коваленка. За даними ЗМІ, БпЛА нібито атакували місцевий нафтопереробний завод.

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Дрони могли атакувати Башкирію

За даними російських телеграм-каналів, під атакою увечері 26 листопада опинилося місто Салават.

Російську інфраструктуру атакують невідомі дрони,

– додав Андрій Коваленко.

Дрони долетіли до Башкирії: дивіться відео

Місцеві мешканці стверджують, що працювало ППО. Вони ж і опублікували кадри, на яких видно невідомий літальний апарат у небі.

Однак, місцева рятувальна служба повідомила, що у Салаваті нібито немає загрози атаки безпілотників, а жителі міста сплутали літак із дроном.

Тим часом голова району Альберт Муталов сказав, що про безпілотники чув, але офіційного підтвердження цьому ще не отримав.

Попри ці заяви, телеграм-канали Салавата опублікували відео, на якому видно масштабну пожежу на одному з об'єктів міста.

Пожежа у Салаваті: дивіться відео