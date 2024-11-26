Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу ЦПД Андрія Коваленка. За даними ЗМІ, БпЛА нібито атакували місцевий нафтопереробний завод.
Дивіться також Авіації там не було: що могли уразити Сили оборони на аеродромі в Курську
Дрони могли атакувати Башкирію
За даними російських телеграм-каналів, під атакою увечері 26 листопада опинилося місто Салават.
Російську інфраструктуру атакують невідомі дрони,
– додав Андрій Коваленко.
Дрони долетіли до Башкирії: дивіться відео
Місцеві мешканці стверджують, що працювало ППО. Вони ж і опублікували кадри, на яких видно невідомий літальний апарат у небі.
Однак, місцева рятувальна служба повідомила, що у Салаваті нібито немає загрози атаки безпілотників, а жителі міста сплутали літак із дроном.
Тим часом голова району Альберт Муталов сказав, що про безпілотники чув, але офіційного підтвердження цьому ще не отримав.
Попри ці заяви, телеграм-канали Салавата опублікували відео, на якому видно масштабну пожежу на одному з об'єктів міста.
Пожежа у Салаваті: дивіться відео