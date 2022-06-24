Главные центры ударов из Беларуси и агония врага на Юге: основное за 121 день войны

Уже 121 день украинцы защищают свою волю от российских захватчиков. Самые ожесточенные боевые действия на данный момент – на Юге и Востоке страны.

24 канал собрал актуальную информацию о самых важных событиях этого дня в одном материале. Больше – читайте дальше.

Внимание Украина получила статус кандидата в ЕС, враг штурмует Северодонецк: основное за 120 день войны

05:39 Тем временем суд в Чехии не разрешил выдать Украине россиянина Александра Франчетти. Отметим, что он был причастен к оккупации полуострова Крым.

04:50 Из вражеского плена удалось освободить бывшего главу Херсонской ОГА Андрея Путилова. Об этом рассказал Сергей Хлань, который сейчас возглавляет администрацию. Другими подробностями он не поделился.

04:44 Журналист Денис Казанский показал, что осталось от Попасной, что на Луганщине. Он отметил, что в городе не осталось ни одного дома, который бы уцелел.

03:44 Кроме того, в ОК "Юг" отметили, что шторм в Черном море играет на руку Украине. Он буквально нагоняет на флот страны-агрессора морскую болезнь. В то же время возникает другая угроза. Речь идет о возможном дрейфе мин. В частности, тех, которые волнами может отнести к берегу.

03:32 В ОК "Юг" рассказали о ситуации в регионе. В ведомстве подчеркнули, что циничные ракетные удары по гражданской инфраструктуре осуществляются не просто так. Это признак того, что враг сейчас буквально находится в отчаянной агонии.

03:00 Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение первого дела об изнасиловании во время войны. Заметим, что соответствующие заседания будут закрытыми. Первый судебный процесс будет касаться российского военного Михаила Романова. Он в марте участвовал в оккупации Броварского района, застрелил гражданского, а также изнасиловал его жену.

01:57 В ЕС отметили, что хотят ускорить свою работу по увеличению военной поддержки Украины. Кроме того, нашему государству продолжат оказывать финансовую поддержку.

01:12 В Запорожской ОВА сообщили детали обстрелов областного центра. Как выяснилось, "прилетов" по нему вечером 23 июня не было. Захватчики били из РСЗО.

01:11 Российские захватчики разбомбили известную страусиную ферму в Донецкой области. Как рассказал журналист Денис Казанский, в результате погибли животные.

00:06 Общественный деятель и пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарук назвал главные центры ударов белорусской армии. По его мнению, из страны продолжат атаковать наше государство. И говорится о таких населенных пунктах: