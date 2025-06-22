Что происходило в новый день большой войны, какие были главные события в Украине и на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.
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Ситуация в морях на утро
В ВМС ВСУ написали, что:
в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
в Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
в Черное море – 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
в Азовское море – 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
Россияне ударили по Славянску и Краматорску
Российские захватчики обстреляли Славянск и Краматорск 21 июня. Вадим Филашкин рассказал о последствиях вражеского удара.
В Славянске погиб 17-летний парень, три человека ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля,
– рассказал председатель ОВА.
Россияне атаковали Краматорск и Славянск в Донецкой области / Фото из телеграмм-канала Вадима Филашкина
По Краматорску оккупанты также нанесли удары, в частности по жилому дому и промышленной зоне. По состоянию на 00:10 22 июня известно об 1 раненом, но под завалами еще остается человек. Спасательные работы продолжаются.
"Враг намеренно целится в гражданских. Опасность не исчезает ни на день", – подытожил Филашкин. Он призвал украинцев эвакуироваться из Донецкой области в более безопасные регионы нашей страны.
Из-за атаки есть погибший и раненые / Фото из телеграм-канала Вадима Филашкина
Миндич хочет встретиться с Чернышовым в Лондоне, чтобы попросить его вернуться, –СМИ
Источники ZN.UA сообщают, что совладелец "Квартал 95" бизнесмен Тимур Миндич, который выехал из Украины, планирует провести встречу с вице-премьером – министром национального единства Алексеем Чернышовым, который также ранее покидал страну.
Он попытается убедить Чернышова вернуться в Украину в озвученные президентом Владимиром Зеленским сроки. Ведь побег Чернышова существенно ударит по репутации президента и с Зеленским такой сценарий событий никто не обсуждал,
– говорится в сообщении.
Аргументом для возвращения Чернышова в Украину может стать обещание того, что дело, которое есть против него в НАБУ, будет по схеме Татарова передано в другой, более контролируемый Банковой, правоохранительный орган. Таким образом Чернышова выведут из опасности, которая сложилась в связи с расследованием НАБУ.
Сибига анонсировал "месяц давления на Россию"
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что этот месяц станет важным для Украины.
Месяц давления на агрессора. Месяц полной дипломатической мобилизации, полного привлечения дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины,
– подчеркнул глава МИД.
Сибига отметил, что ключевой задачей является ограничение способности России производить средства террора. По его словам, сейчас дипломатическая система мобилизует все усилия накануне важных мероприятий. В частности это касается саммитов ЕС и НАТО, которые состоятся уже на следующей неделе.
Следующий месяц должен стать месяцем давления на Россию. Санкционного давления. Принятие новых санкционных пактов – как на уровне ЕС, так и на уровне национальных правительств. Если Путин и его приспешники дерзко отвергают мирные усилия, отвергают перемирие, отвергают все – они должны подвергнуться разрушительным экономическим ударам. Подчеркиваю – разрушительным,
– заявил министр иностранных дел.
Речь идет прежде всего о снижении потолка цены на российскую нефть, усиление вторичных санкций, закрытие путей обхода ограничений и доступа России к компонентам для оружия.
Оккупанты продвинулись возле 4 населенных пунктов, – DeepState
Вечером 21 июня DeepState обновили карту боевых действий, основанную на их OSINT-аналитике – анализе данных из открытых источников.
По их данным, россияне смогли продвинуться возле 4 населенных пунктов. Все они расположены в Донецкой области. Речь идет о Торецке, Григорьевке, Ивано-Дарьевке и Верхнекаменском.