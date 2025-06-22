00:35, 22 июня

Российские захватчики обстреляли Славянск и Краматорск 21 июня. Вадим Филашкин рассказал о последствиях вражеского удара.

В Славянске погиб 17-летний парень, три человека ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля,

– рассказал председатель ОВА.



Россияне атаковали Краматорск и Славянск в Донецкой области / Фото из телеграмм-канала Вадима Филашкина

По Краматорску оккупанты также нанесли удары, в частности по жилому дому и промышленной зоне. По состоянию на 00:10 22 июня известно об 1 раненом, но под завалами еще остается человек. Спасательные работы продолжаются.

"Враг намеренно целится в гражданских. Опасность не исчезает ни на день", – подытожил Филашкин. Он призвал украинцев эвакуироваться из Донецкой области в более безопасные регионы нашей страны.



Из-за атаки есть погибший и раненые / Фото из телеграм-канала Вадима Филашкина