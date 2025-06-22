00:35, 22 червня

Російські загарбники обстріляли Слов'янськ та Краматорськ 21 червня. Вадим Філашкін розповів про наслідки ворожого удару.

У Слов'янську загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки,

– розповів голова ОВА.



Росіяни атакували Краматорськ та Слов'янськ на Донеччині / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна

По Краматорську окупанти також завдали ударів, зокрема по житловому будинку та промисловій зоні. Станом на 00:10 22 червня відомо про 1 пораненого, але під завалами ще лишається людина. Рятувальні роботи тривають.

"Ворог навмисно цілить у цивільних. Небезпека не зникає ні на день", – підсумував Філашкін. Він закликав українців евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів нашої країни.



Через атаку є загиблий та поранені / Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна