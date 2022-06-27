Удар по Одесщине и обстрелы Сумщины: основное за 124 день войны

Украинские воины вместе со всем народом 124-й день выбивают россиян с нашей земли. Упорные бои продолжаются на всех фронтах.

О важнейших событиях войны 27 июня читайте в материале 24 канала. Дальше – подробнее.

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06:02 ВСУ нанесли 3 авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники россиян в трех районах Херсонщины. Потери оккупантов на Юге составили:

39 бойцов личного состава;

1 танк Т-72;

4 единицы другой бронированной и 3 – автомобильной техники;

2 склада боеприпасов в Николаевской области, а также – 1 в Херсонской области.

05:27 По данным Bloomberg, в России дефолт по внешнему долгу в иностранной валюте впервые с 1918 года. Всё потому, что Москва не рассчиталась с иностранными кредиторами. Однако Кремль не собирается объявлять дефолт, мотивируя это тем, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере 40 миллиардов долларов.

04:02 Во время тревоги россияне атаковали Одесскую область с самолетов стратегической авиации Ту-22М. В результате атаки загорелись несколько жилых домов и хозяйственных построек. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Предварительно пострадали 6 человек, среди которых есть ребенок.

03:53 В американском институте изучения войны сообщили, что Кремль отстранил генерала Александра Дворникова от командования войной в Украине. На его место, вероятно, был назначен генерал-полковник Геннадий Жидко.

01:46 По данным американского издания CNN, США планируют объявить о покупке передовой системы ПВО для Украины. Это якобы должно произойти уже на этой неделе.

00:46 В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Вскоре после этого жители Одесской области сообщили в соцсетях, что слышали взрывы. Пока официальной информации о том, что именно случилось – нет.

00:41 Вражеские войска выпустили по Сумской области более 150 мин и снарядов. Больше всего пострадала Краснопольская община. К сожалению, один человек погиб, а еще один – получил ранения и сейчас находится в больнице. Известно, что российский огонь повредил частные хозяйственные постройки, водонапорную башню и ферму.

00:12 Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал не путать тактические и стратегические победы. Ведь стратегические цели Владимир Путин так и не достиг. По словам политика, планы главы Кремля обречены. Суверенная и независимая Украина будет существовать гораздо дольше Путина.