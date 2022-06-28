Взрывы в Николаеве и уничтоженные оккупанты на Юге: основное за 125 день войны

От начала полномасштабного нападения России на Украину прошел 125-й день. Украинские защитники продолжают героически стоять на защите своей земли.

Важнейшие события войны за 28 июня 24 канал собрал в материале.

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10:43 Ювенальные прокуроры сообщили новые данные о количестве жертв среди детей от 24 февраля. За более чем четыре месяца враг унес жизнь 341 маленького украинца. Еще по меньшей мере 622 получили ранения.

10:42 В областях, граничащих с Беларусью, объявили о воздушной тревоге. Отправляйтесь в укрытия и находитесь там, пока не будет сигнала об отбое.



В областях, граничащих с Беларусью, воздушная тревога / Карта vadimklimenko

10:24 В разведке Великобритании поделились очередными актуальными данными. Они свидетельствуют о том, что оккупанты наносили массовые удары по нашему государству именно с ракет большой дальности.

10:21 Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко возлагает надежды на саммит НАТО, который состоится 29 – 30 июня. Во время него могут обсудить предоставление нашему государству нового оружия от Альянса.

09:51 Ночью 28 июня враг нанес массированный ракетный обстрел по Николаевщине. Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким. Известно, что в результате ударов погибли три человека, а еще шестеро получили ранения. Оккупанты били как по самому Николаеву, так и по Очакову.

09:38 Источники в Офисе Президента сообщили, куда попала вторая ракета в Кременчуге. Как выяснилось, ее мишенью стало предприятие. В результате этого ранения получили сотрудники, которые на нем находились.

09:36 В Полтавской ОВА рассказали, благодаря чему удалось уберечь много жизней во время ракетного удара по Кременчугу. Дмитрий Лунин отметил, что именно ответственность людей позволила им спастись от атаки. Ведь не пострадали те, кто отправился в укрытие, а не остался в ТРЦ.

09:02 В Генштабе ВСУ рассказали о свежих потерях врага. По состоянию на 28 июня нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 35 250 оккупантов. Причем за прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 250 российских бойцов.



Актуальные потери врага на 28 июня / Инфографика Генштаба

08:50 Враг снова обстрелял Широковскую и Зеленодольскую общины, что возле Кривого Рога. Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, произошло это ночью.

08:39 Российские военные продолжают уничтожать Лисичанск. Как заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, враг разрушил насосные станции, мосты, а также тоннель.

08:09 Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в этой войне она бы не ставила на россиян. Они, уверена глава Еврокомиссии, не знают, за что вообще воюют. И именно это не позволяет им добиваться желаемых результатов.

07:15 Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку от 28 июня. Коротко о главном в ней:

Белорусская армия провела плановую тренировку на границе с Украиной;

Вблизи Харькова и на Донбассе ВСУ удалось отбить штурм, так что оккупантам пришлось отойти. Причем возле Авдеевки враг еще и понес потери;

Не прекращаются бои возле Лисичанского НПЗ, там оккупанты продолжают вести штурмовые действия.

06:54 Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин поделился деталями относительно ракетного удара по торговому центру Кременчуга. Он отметил, что количество жертв возросло до 18 человек. Еще 36 считаются пропавшими. На месте происшествия все еще работают спасатели.

06:52 В Институте по изучению войны поделились очередной аналитикой. Данные свидетельствуют о том, что российским военным за прошедшие сутки не удалось полностью отрезать Лисичанск. Так что они не получили возможности продвинуться к Славянску.

05:50 Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. Он рассказал, как нужно отреагировать на атаку противника. По его мнению, это еще одна причина предоставить Украине еще больше военной поддержки.

05:03 В Николаеве раздались взрывы. После этого в городе включили сирены. По состоянию на 06:25 сигнала об отбое не было, оставайтесь в укрытии до тех пор, пока он не прозвучит.

05:01 Одна из ракет, выпущенных по Кременчугу, попала в пустырь. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

04:58 В InformNapalm опубликовали информацию об атаковавших ТРЦ в Кременчуге. Известно, что ракеты X-22 были выпущены из Курска. Это сделали летчики из Шайковки.

03:47 К сожалению, минувшие сутки были беспокойны для южан. Враг снова обстрелял Николаев из "Урагана". В то же время нашим военным, передает ОК "Юг", удалось нанести по врагу 5 авиаударов. Известно, что оккупанты потеряли:

18 солдат;

танк Т-72;

самоходную гаубицу "Акация";

автомобильную технику;

полевой склад боеприпасов в Херсонской области.

03:31 Лидеры G7 осудили мерзкую атаку по ТРЦ в Кременчуге. Кроме того, Совбез ООН планирует собраться на отдельное заседание, чтобы обсудить жуткий удар по украинскому городу, который враг нанес 27 июня.

02:46 В сети появились фото и видео жутких последствий ракетного удара по Кременчугу. Как заметил американский журналист Джеймс Лонгман, Россия знала, что здесь находится ТРЦ. Но это никак не помешало его атаковать.

02:14 Российские военные продолжают распространять фейки. Они "анонсировали" взрыв на Криворожской ТЭС. Там, по мнению оккупантов, украинцы хранят оружие. В ДТЭК подчеркнули, что соответствующее предположение не имеет ничего общего с действительностью.

01:24 В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о достижениях наших военных в небе за прошедшие сутки. Известно, что они совершили 20 боевых вылетов. ВСУ удалось накрыть огнем две ротные тактические группы, а также состав боеприпасов врага.

00:42 Жители Кременчуга продолжают искать родных, пропавших после удара по торговому центру. Уже известно, что более 40 человек подали заявки, чтобы найти тех, кто мог пострадать от вражеской атаки.

00:37 В ГСЧС сообщили обновленные данные о количестве жертв в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге. Известно, что по меньшей мере 16 человек погибли в результате атаки по "Амстору". Напомним, что в нем тогда находились около тысячи человек.

00:24 Российские военные обстреляли шахту ГП "Торецкугля" в Торецке, что на Донетчине. На момент удара там находились три горняка.

00:09 Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что началась фаза террора гражданского населения. Он подчеркнул, что Россия выпускает ракеты, которые не отличаются точностью. Это враг делает для того, чтобы запугать украинцев и деморализовать их.

00:06 Появились детали о жертвах ракетного удара по Киеву, произошедшего 26 июня. Как выяснилось, враг попал в квартиру супругов Алексея Никитина и Екатерины Волковой. Мужчина, который был юристом, погиб на месте. А вот его жена, гражданка России, несколько часов пробыла под завалами. К счастью, она и 7-летняя дочь выжили.