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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

12 мирных жителей были убиты на Донбассе за три месяца, – ООН

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Из-за войны на Донбассе страдают мирные жители
Из-за войны на Донбассе страдают мирные жители

За три месяца – с 16 ноября 2017 года и до 15 февраля 2018 года, на Донбассе погибли 12 человек. Еще 61 человек получил ранения. Все эти случаи связаны с войной на Донбассе.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека, сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом, по словам главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер, после декабря 2017 года количество пострадавших уменьшилось, а в феврале 2018 года смертей среди гражданского населения зафиксировано не было. В то же время, в марте 2018 года было зафиксировано три случая смерти, а также семь пострадавших среди гражданских лиц. Речь идет о взрыве гранаты в Донецке, которую подорвал сообщник боевиков возле автобуса с пассажирами.

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Она также отметила, что продолжается разрушение важных объектов инфраструктуры, ее восстановлению мешают постоянные обстрелы.

"В частности, Донецкая фильтровальная станция, которая поставляет воду 345 тысячам людей по обе стороны конфликта, обстреливается чаще, чем любой другой объект инфраструктуры... Это представляет определенные трудности для гражданского населения", — сказала Фрейзер.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе ООН
Источник: 24 Канал
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