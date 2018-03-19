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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

12 мирних мешканців було вбито на Донбасі за три місяці, – ООН

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Через війну на Донбасі страждають мирні мешканці
Через війну на Донбасі страждають мирні мешканці

За три місяці – з 16 листопада 2017 року і до 15 лютого 2018 року, на Донбасі загинуло 12 осіб. Ще 61 особа отримала поранення. Всі ці випадки пов’язанні з війною на Донбасі.

Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому, за словами голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіони Фрейзер, після грудня 2017 року кількість постраждалих зменшилася, а в лютому 2018 року смертей серед цивільного населення зафіксовано не було. У той же час, в березні 2018 року було зафіксовано три випадки смерті, а також сім постраждалих серед цивільних осіб. Мова йде про вибух гранати у Донецьку, яку підірвав поплічник бойовиків біля автобусу з пасажирами.

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Вона також зазначила, що триває руйнування важливих об'єктів інфраструктури, її відновленню заважають постійні обстріли.

"Зокрема, Донецька фільтрувальна станція, яка постачає воду 345 тисячам людей по обидві сторони конфлікту, обстрілюється частіше, ніж будь-який інший об'єкт інфраструктури... Це становить певні труднощі для цивільного населення", – сказала Фрейзер.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики ООН
Джерело: 24 Канал
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