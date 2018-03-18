17:43
18 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-9°C
-8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
  • середа
    -3°C -7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, 17 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Блоги Ігор Лапін
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Ігор Лапін

"Повернення Криму і Донбасу" – перспектива значно ближча, ніж хтось уявляє

3124
Крим - це Україна
Крим - це Україна / TheWorldNews.net

4 роки тому ми втратили Крим і перейшли до відступу, за кілька місяців розпочалась війна на Донбасі. Довго шукали юридичну назву цих подій, але говорячи людською мовою, усі розуміли – Крим в нас забрали, а на сході йде війна.

Міжнародна політика не одразу визнала Росію агресором, але все ж визнала і застосувала санкції. Може вони не такі серйозні, на які ми могли сподіватися, але за нас наші проблеми ніхто не вирішить. Єдине, що в цій ситуації радує – геополітика, яка не дозволяє Європі та США стояти осторонь і чекати на розподіл України.

Читайте також: Військовий заколот чи політичні розбірки: як Савченко пов'язана із терористами Донбасу

Отже, наше завдання напрацювати стратегію повернення територій і зафіксувати дату повернення. Для нас ці моменти важливі і навіть символічні, адже ми чітко розуміємо, що на Донбасі військові дії ведуться на наших територіях. Анексію Криму ми також не визнаємо, тому фактично Крим наш. Говорячи про повернення, маємо на увазі повноцінне життя людей, дію законів України на тих територіях, поширення нашої валюти, поновлення системи економічних та культурних координат.

Тепер щодо умов і строків повернення

Перша умова, усвідомлення усіх громадян на обох частинах – вільній і тимчасово окупованій – що ми українці і хочемо жити в одній цілісній країні.

Умова друга – битва до знищення останнього "сєпара" за звільнення Сходу. Зауважу, що Росії "заслані козачки" назад непотрібні, тому вони будуть воювати з усіх сил. На жаль, звільнити Донбас можна буде лише силою зброї, а не права.

Щодо Криму, то логіка мирного процесу повернення має полягати в наступному:

  1. Забрати територію Криму від Росії. В більшості серед інших національних меншин, в Криму проживають кримські татари. Користуючись правом нації на самовизначення, закріпленому в міжнародно-правових документах ООН.
  2. Повернення в склад України. Після виконання першого пункту кримсько-татарський народ має заявити про своє прагнення бути в складі держави Україна.

Інший варіант повернення Криму – передбачає військові дії проти Росії. Простіше кажучи, силовий сценарій і повноцінна війна.

В нас чимало правових можливостей в міжнародних судах довести, що дії Росії у відношенні до територіальної цілісності України, прав і свобод громадян були незаконними. В комплексі за наявності політичної волі; спільної позиції усіх громадян, незалежно від нації, релігії та місця проживання, які відчувають себе українцями, і хочуть жити в Україні; грамотного силового сценарію звільнення Донбасу, дозволить закінчити війну та повернути території вже цього року.

Читайте також: Україна готова розірвати програму економічного співробітництва з Росією, – Гройсман

Автор: Ігор Лапін
Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Війна на Донбасі Публікації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 16:01 "Повернення Криму і Донбасу" – перспектива значно ближча, ніж хтось уявляє
Ігор Лапін 3122
Людина-ракета, ведмідь і напів-Femen: фотопідбірка курйозів на виборах в Росії
сьогодні, 15:16 Людина-ракета, ведмідь і напів-Femen: фотопідбірка курйозів на виборах в Росії
1957
Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
17 березня, 19:01 Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
Юліана Вінтюк 6170
Так происходят в нашей стране реформы или нет?
сьогодні, 12:01 Так происходят в нашей стране реформы или нет?
Ілля Кенігштейн 1004
Параліміпада-2018: усі медалі України
сьогодні, 10:30 Параліміпада-2018: усі медалі України
10696
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук