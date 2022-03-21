13 государств подписали совместное заявление о модернизации украинской ПВО

Парламенты 13 государств подписали совместное заявление о необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины. В защиту неба Украины выступили США, Германия, Великобритания и другие страны.

Остановить врага можно с помощью поставки противотанкового и противовоздушного оружия

Об этом в своем фейсбуке сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Совместное заявление 13 государств было подписано 21-го марта.

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Сегодня наши друзья – парламентарии Чехии, Эстонии, Польши, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Великобритании, США подписали совместное заявление "О настоятельной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины",

– написал Стефанчук.

В тексте заявления говорится о поддержке военной и гражданской обороны Украины. В частности сказано о помощи с обеспечением защиты воздушного пространства и прекращения передвижения вражеской техники на территории Украины.

"Это можно сделать с помощью поставки противотанкового и противовоздушного оружия", – говорится в заявлении.

Также парламентарии ряда стран отметили гуманитарную помощь и защиту ядерных объектов Украины, которые представляют угрозу для всех соседних государств.

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