В 13 областях Украины возобновили обучение, – Шкарлет об образовательном процессе
Сегодня 13 регионов Украины вернулись к обучению. Впрочем, какая будет его форма зависит от ситуации.
Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире одного из украинских телеканалов.
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Шкарлет про образовательный процесс
13 областей начали в зависимости от ситуации очное или дистанционное обучение, то есть в смешанном режиме.
13 регионов нашей Украины, там где ситуация безопасности позволяет уже начали образовательный процесс. Форма зависит от ситуации безопасности также в спокойных областях, потому что артналеты продолжаются, воздушные тревоги раздаются и иногда педагоги вынуждены и пытаются прятаться в бомбоубежищах,
– заявил Шкарлет.
Кроме того, он отметил, что в 8 областях частично начался образовательный процесс, а частично продлили каникулы. Также в 4 областях, где ситуация безопасности не позволяет, обучение приостановлено.
Шкарлет напомнил, что для дистанционного обучения ученики и учителя могут использовать национальную электронную платформу "Всеукраинская школа онлайн".
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