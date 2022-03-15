В 13 областях Украины возобновили обучение, – Шкарлет об образовательном процессе

Сегодня 13 регионов Украины вернулись к обучению. Впрочем, какая будет его форма зависит от ситуации.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире одного из украинских телеканалов. Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий Шкарлет про образовательный процесс

13 областей начали в зависимости от ситуации очное или дистанционное обучение, то есть в смешанном режиме.

13 регионов нашей Украины, там где ситуация безопасности позволяет уже начали образовательный процесс. Форма зависит от ситуации безопасности также в спокойных областях, потому что артналеты продолжаются, воздушные тревоги раздаются и иногда педагоги вынуждены и пытаются прятаться в бомбоубежищах,

– заявил Шкарлет.

Кроме того, он отметил, что в 8 областях частично начался образовательный процесс, а частично продлили каникулы. Также в 4 областях, где ситуация безопасности не позволяет, обучение приостановлено.

Шкарлет напомнил, что для дистанционного обучения ученики и учителя могут использовать национальную электронную платформу "Всеукраинская школа онлайн".

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