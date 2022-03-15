Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі одного з українських телеканалів.

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Шкарлет про освітній процес

13 областей розпочали в залежності від ситуації очне або дистанційне навчання, тобто в змішаному режимі.

13 регіонів нашої України, там де безпекова ситуація дозволяє, вже розпочали освітній процес. Форма залежить від безпекової ситуації також в спокійних областях, тому що артнальоти тривають, повітряні тривоги лунають і іноді освітяни вимушені й намагаються ховатись в бомбосховищах,

– заявив Шкарлет.

Крім того, він зазначив, що у 8 областях частково розпочався освітній процес, а частково продовжили канікули. Також у 4 областях, де безпекова ситуація не дозволяє, навчання призупинено.

Шкарлет нагадав, що для дистанційного навчання учні та учителі можуть використовувати національну електронну платформу "Всеукраїнська школа онлайн".

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