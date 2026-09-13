Утро в Татарстане началось со взрывов: Нижнекамск подвергся атаке дронов

В воскресенье, 13 сентября, российский город Ниньокамск, где расположены большие промышленные предприятия, подвергся атаке беспилотников. Местные жители фиксировали прилеты и жаловались на беспокойное утро.

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Что известно о взрывах в Нижнекамске?

Отметим, что российские радары фиксировали БПЛА в направлении Нижнекамска, в частности из района Шереметьевки. Также местные службы предупреждали об общей угрозе атаки дронов в Татарстане. Местные жители сообщали о взрывах, полетах дронов и работе ПВО.

Прилет в Нижнекамск: смотрите видео очевидцев

В Нижнекамске ночью 13 сентября беспилотник упал недалеко от многоквартирного дома. OSINT-аналитики ASTRA установили, что дрон упал возле дома на улице 30 лет Победы, 12/19.



Осинтеры определили, где произошло падение дрона в Нижнекамске / ASTRA

Следует уточнить, что в Нижнекамске расположены большие нефтеперерабатывающие и химические предприятия, в частности ТАНЕКО, ТАИФ-НК и Нижнекамскнефтехим.

Отметим, что в ночь на 13 сентября Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае России также подвергся массированной атаке дронов и ракет. Предварительно, есть попадания по резервуарам местного НПЗ, а также, возможно, была поражена ТЭС. На нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул масштабный пожар, который, по последним данным, продолжает разгораться.